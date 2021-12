Xiaomi 12: realizzato dai fan, per i fan

‘Xiaomi 12 è costruito pensando al feedback dei consumatori‘: ecco cosa è emerso dal dirigente di Xiaomi nel corso di una recente dichiarazione emersa online.

Xiaomi 12: costruito pensato ai feedback degli utenti

Con il lancio della serie Xiaomi 12 presto in Cina il 28 dicembre, l'OEM cinese sta utilizzando i social media in Cina per promuovere la sua prossima linea di prodotti di punta.

Il fondatore del marchio, Lei Jun, in particolare, sembra essere molto affezionato al modello vanilla della gamma 2022, perché è il primo flagship compatto che Xiaomi rilascerà sul mercato dopo anni.

Attraverso il suo post su Weibo, ha descritto il compatto come “una piccola dimensione per il telefono, un gigantesco balzo per il modello di punta“, un richiamo alla famosa frase pronunciata durante lo sbarco sulla luna: “un piccolo passo per l'uomo, un gigantesco balzo per umanità“.

Il motivo per cui l'OEM cinese ha voluto lanciare un'ammiraglia compatta quest'anno è che molti utenti Xiaomi non hanno ancora comprato un nuovo device poiché preferiscono ancora ammiraglie compatte (ma obsolete) come il Mi 9 SE, il Mi 8 o persino Mi 6 rilasciato nel 2017. Per via delle dimensioni troppo generose degli ultimi device, molte persone hanno esitato ad aggiornare i loro device alle ultime soluzioni, il Mi 11 e Mi 11 Ultra, i quali dispongono di schermi troppo generosi per l'uso con una sola mano e sono semplicemente troppo grandi per stare comodi in tasca.

La compagnia cinese ha ricevuto molti feedback dai suoi utenti e nell'ultimo anno ha svolto personalmente alcune ricerche di mercato nel settore. Ha notato che la mancanza di flagship Android compatti ha fatto sì che molti clienti, inclusi i fan fedelissimi del marchio, passassero da Android a iPhone, proprio grazie alla variante “Mini” o al modello vanilla da 6,1 pollici.

Ecco perché Xiaomi vuole creare la prossima ammiraglia compatta e colmare il vuoto lasciato nel panorama dei flagship con sistema operativo di Google; non lo fa solo per i suoi fan, ma anche per lanciare un piccolo messaggio all'intera industria della telefonia mobile.

Dulcis in fundo, il prodotto di punta utilizzerà Gorilla Glass Victus per la protezione dello schermo, il telefono avrà un motore tattile X-linear per un migliore feedback tattile e godrà del supporto per la ricarica wireless rapida da 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W.