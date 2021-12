Xiaomi 12: il suo design è stato svelato (FOTO)

Ultimamente, la serie Xiaomi 12 è stata soggetta a molte indiscrezioni, sia in merito alle sue specifiche o al suo design. Poche ore or sono, un immagine raffigurante il nuovo flagship è apparsa su Internet, rivelando il suo design, i prezzi e le specifiche. E ora, i rendering del device sono trapelati su Twitter.

Xiaomi 12: sarà proprio così?

Il popolare tipster @evleaks si è rivolto su Twitter per mostrare i rendering del prossimo Xiaomi 12. I rendering rivelati dall'informatore mostrano un design simile a quello rivelato in precedenza da OnLeaks, con curve lisce sugli angoli e sui bordi, un display curvo da 6,28 pollici con una fotocamera avente un foro centrale e il marchio Xiaomi nell'angolo in basso a sinistra del pannello posteriore.

Il modulo a tripla lente è lo stesso dei primi rendering del case e prevede un enorme obiettivo primario da 50 MP e due obiettivi minori inseriti in una disposizione verticale. Tuttavia, una differenza rispetto alle precedenti perdite è la trama e i colori del pannello posteriore. I rendering rivelano tre colori mai visti prima sul terminale: verde, blu e bianco.

Mentre i rendering di colore bianco e blu hanno un normale pannello posteriore, la variante di colore verde mostra un retro strutturato, quasi come se fosse in pelle, conferendogli un'atmosfera esteticamente gradevole.

Con la recente rivelazione di Realme del look del suo prossimo GT 2 Pro, potrebbe essere che Xiaomi stia pianificando di seguire la stessa strada dell'introduzione di telefoni di punta aventi dorsi testurizzati.

Indiscrezioni precedenti hanno rivelato che Xiaomi 12 avrà un display AMOLED da 6,28 pollici capace di offrire una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, colori a 10 bit, HDR10+, Dolby Vision e 16000 livelli di luminosità.

Il dispositivo sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 abbinato alla RAM LPDDR5 e allo storage UFS 3.1. Il dispositivo dovrebbe anche avere una batteria all'ossido di cobalto di litio da 4.500 mA che supporta la ricarica rapida da 67 W e la ricarica wireless da 30 W.