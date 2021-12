Xiaomi 12 strizza l'occhio al modding: ecco i file sorgente del kernel

Appena qualche ora fa Xiaomi 12 è stato presentato di fianco ai modelli Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, e a stretto giro il colosso cinese ha già rilasciato i file sorgente del kernel di Xiaomi 12/Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. Si tratta di un passo estremamente importante per la compagnia cinese che, anche se obbligata a pubblicare i sorgenti per via della licenza GPLv2 (GNU General Public License versione 2), in passato aveva posticipato il rilascio dei vari sorgenti per diversi motivi.

Sono disponibili i file sorgente di Xiaomi 12/12 Pro

Con l'arrivo dei file sorgente del kernel liberamente scaricabili tramite la pagina GitHub ufficiale di Xiaomi sotto le repository “zeus-s-oss” (Xiaomi 12/12 Pro) e “psyche-r-oss” (Xiaomi 12X), gli amanti del modding o chi è semplicemente curioso di scoprire il codice sorgente può farlo liberamente fin da subito. Xiaomi 12 e 12 Pro sono i primi smartphone del colosso cinese a montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre il modello Xiaomi 12X si basa sullo Snapdragon 870; con la possibilità di scaricare i sorgenti del kernel, gli sviluppatori di terze parti avranno l'opportunità di creare custom ROM e altri add-on per facilitare il modding dei nuovi smartphone.

Infine, mentre il colosso cinese avvia la fase di beta testing della MIUI 13, potete scaricare i wallpaper ufficiali della MIUI 13 per cambiare aspetto al vostro smartphone.