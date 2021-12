MIUI 13: tutti gli sfondi sono già pronti al download

Gli sfondi della MIUI 13 sono già disponibili al download. Qualche ora fa Xiaomi ha presentato la nuova gamma di smartphone di fascia alta Xiaomi 12 e la MIUI 13 con un gran numero di novità, ed evidentemente anche gli sfondi già da adesso disponibili al download tramite il link in calce alla news. All’interno della nuova personalizzazione basata su Android 12, infatti, il team di sviluppo della MIUI 13 ha inserito ben 43 nuovi wallpaper per modificare l’aspetto del proprio device come più vi aggrada.

Gli sfondi della MIUI 13 sono già disponibili al download

La maggior parte degli sfondi della MIUI 13 sono disponibili a risoluzione 2400 x 1230 pixel, sebbene alcuni di essi siano invece disponibili in formato differente; nessun problema però, una volta scaricati vi basta davvero qualche secondo per ottimizzare al meglio la dimensione dei wallpaper in base alle vostre necessità. Gli sfondi, disponibili in anteprima qui in basso, sono suddivisi in cinque categorie: Molten Glass, Crystallization, Concerto, Natural Texture e Black Gobi.

Se interessati potete procedere al download di tutti i wallpaper tramite il link disponibile in calce alla news. Infine, per quanto riguarda i live wallpaper mostrati durante la presentazione della MIUI 13, al momento non sono ancora disponibili: vi terremo informati non appena sarà possibile scaricarli.