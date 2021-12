Xiaomi non perde tempo: parte il rollout della beta della MIUI 13

La beta della MIUI 13 è già disponibile a distanza di poche ore dalla presentazione di Xiaomi 12, segno che il colosso cinese non vuole perdere tempo prezioso e ha intenzione di procedere spedito nella fase di testing del nuovo OS. Come ben sappiamo la serie Xiaomi 12 sarà la prima a montare la nuova personalizzazione Android out-of-the-box, mentre nel corso dei prossimi mesi molti device Xiaomi/Redmi/POCO inizieranno a ricevere la build in versione beta e poi in versione stabile.

La beta interna della MIUI 13 è già disponibile

Le ultime informazioni pubblicate in rete indicano che la compagnia ha iniziato a rilasciare la beta della MIUI 13 con la build 21.12.27: sappiamo che la versione è attualmente disponibile in Cina come test interno quindi non indirizzata al pubblico. Ad oggi gli smartphone che possono testare il nuovo firmware sono:

Xiaomi Civi

Xiaomi MIX 4

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Youth Edition

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 10S

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K30S Extreme Edition

Redmi K30 Extreme Edition

Xiaomi Mi 10 Extreme Edition

Xiaomi Mi 10

Xiaomi 10 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi Note 9

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10X

Xiaomi CC9 Pro

Questa, invece, è la timeline di arrivo della MIUI 13 per gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.