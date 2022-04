Xiaomi 12, Pad 5 e POCO X4 Pro in SUPER OFFERTA

Dopo le offerte di primavera, arrivano nuovi sconti su smartphone e tablet sul sito Goboo.com. Lo store specializzato in dispositivi Xiaomi ci propone diversi sconti interessanti grazie ad alcuni codici sconto. Tra i prodotti in offerta segnaliamo Xiaomi 12, Xiaomi Pad 5 e POCO X4 Pro.

Xiaomi 12

Link all'acquisto | 649€ 899€ sconto del 28%

Il nuovissimo Xiaomi 12 si trova in offerta su Goboo a 649€, in versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Disponibile in colorazione grigia o blu, l'ottimo smartphone di fascia alta offre prestazioni da top di gamma ad un prezzo piuttosto competitivo, con un ampio display AMOLED da 6.28″ con refresh rate a ben 120 Hz.

Non manca un comparto fotografico da vero top di gamma, con un'ottica principale da 50MP, una ultra-grandangolare e un sensore macro, che permette di effettuare scatti ravvicinati a dettagli o piccoli oggetti. Il modello standard della nuova famiglia di prodotti Xiaomi è in grado di registrare filmati eccellenti in risoluzione 8K a 24fps, con tanto di stabilizzazione e supporto HDR10+.

Xiaomi Pad 5

Link all'acquisto | 294€ 439€ codice sconto: GOBOO995

Lo Xiaomi Pad 5 è uno dei tablet Android più interessanti in commercio, con un dispay in risoluzione WQHD+ a ben 120Hz. Sotto la scocca batte un potente SoC Qualcomm Snapdragon 860, affiancato da 6 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. A sorreggere il tutto troviamo una capiente batteria da 8.720 mAh, un valore molto alto e in grado di garantire diversi giorni di utilizzo del tablet con una sola carica.

POCO X4 Pro

Link all'acquisto | 243€ 299€ codice sconto: GBX4PRO

Reduce dalla nostra recensione completa, l'ottimo POCO X4 Pro è uno degli ultimi arrivati per la società costola di Xiaomi. Anche questo modello fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, con un potente processore Snapdragon 695, 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico è dominato da un'ottica da ben 108MP, una fotocamera in grado di scatti perfetti da caricare sui profili social. Non manca una comodissima ottica ultra-grandangolare e un sensore macro, per un sistema fotografico versatile e di ottima qualità in relazione alla fascia di prezzo.

