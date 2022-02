Recensione POCO X4 Pro 5G: tanta sostanza a meno di 300€

La fascia media tra i 250€ e i 350€ è da sempre la più agguerrita del mercato smartphone, con dispositivi che offrono ottime prestazioni ad un prezzo competitivo. Al netto di qualche necessario compromesso tecnico, questi device sono spesso i più apprezzati dagli utenti.

Regina incontrastata dei mid-range è certamente Xiaomi, con le sue costole Redmi e POCO. Dopo il lancio di Redmi Note 11 Pro, l’asticella della fascia media si è alzata e POCO ha intenzione di dire la sua con il nuovo POCO X4 Pro.

Il nuovo smartphone del brand cinese monta un hardware davvero interessante e dimostra forti ambizioni in ambito fotografico, con un’ottica principale da ben 108MP.

Il nostro sample di prova arriva da Goboo.com, store online spesso protagonista di offerte e promozioni molto interessanti. In occasione del lancio sul mercato di POCO X4 Pro 5G, per pochi giorni lo store offre la possibilità di preordinare lo smartphone a partire da 249€. Al termine della promozione, il device tornerà disponibile al prezzo di listino di 299€.

Recensione POCO X4 Pro 5G

Analizziamo pregi e difetti del nuovo X4 Pro 5G partendo dal design. Il nuovo dispositivo di punta del brand low-cost propone forme un po’ diverse rispetto ai precedenti modelli, con bordi squadrati e display flat con design punch-hole. Anche il retro è piatto e ospita un ampio comparto fotografico, che sporge di qualche millimetro dalla scocca in plastica.

Al retro lucido, quasi specchiato, si contrappone il frame laterale opaco, che ospita il doppo speaker stereo e – udite udite – il jack da 3.5mm. La qualità costruttiva del nuovo POCO X4 Pro ci ha convinto. Nonostante la parola chiave sia “plastica”, lo smartphone è ben assemblato e si tiene bene in mano. Non è di certo un device compatto, ma non si fa troppa fatica ad utilizzarlo con una sola mano.

Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali è installato all’interno del tasto di accensione, una scelta intelligente e probabilmente utile a contenere i costi di produzione e mantenere basso il prezzo dello smartphone.

POCO X4 Pro monta un display Super AMOLED da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. Si tratta di un pannello di ottima qualità, che contribuisce all’ottimo rapporto qualità/prezzo del nuovo mid-range di casa Xiaomi. Ma non è tutto, il pannello ha un refresh rate a ben 120Hz, una caratteristica tipica di smartphone appartenenti a ben altre fasce di prezzo.

La qualità del pannello è ottima, probabilmente il miglior display mai visto su un dispositivo da meno di 300 euro. Dalle impostazioni è possibile tarare lo schermo secondo le proprie preferenze, scegliendo tra vari preset e modificando la temperatura e la vividezza dei colori. La luminosità del pannello raggiunge i 1000 nit, la visibilità è buona anche all'aperto ma il sensore automatico non è sempre reattivo e preciso.

Prestazioni più che discrete – MIUI 13

È giunto il momento di parlare di prestazioni. POCO X4 Pro monta un SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, un chip octa-core affiancato da una GPU Adreno 619, 6 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

La dotazione hardware è il linea con la fascia di prezzo e le prestazioni generali sono davvero interessanti. Lo smartphone resta sempre fluido e reattivo, indipendentemente dalla quantità di applicazioni aperte in background. Abbiamo registrato un leggero calo di prestazioni soltanto su giochi esigenti come PUBG e Call of Duty Mobile, ma nulla di grave, i titoli restano ben giocabili e il framerate è buono.

Acquistando uno smartphone a meno di 300€, è doveroso aspettarsi dei compromessi tecnici, ma questo X4 Pro non fa quasi mai rimpiangere i veri top di gamma.

Di recente Xiaomi ha presentato la MIUI 13, la nuova versione della celebre interfaccia utente. Pur trattandosi dell’ultima release, il software è ancora basato su Android 12 e non porta con sé particolari novità rispetto alla versione precedente.

Poco male, l’esperienza d’uso è la solita, o la ami o la odi. Nel corso degli anni l’interfaccia ha fatto passi da gigante, riuscendo a snellire un software e ad ottimizzarne il consumo energetico. Tra i punti di forza della MIUI c’è sicuramente la personalizzazione, garantita da una sfilza di impostazioni che permettono di trasformare l’interfaccia in base alle proprie preferenze. Possiamo cambiare il tema generale, scegliere un nuovo stile per le icone, modificare la schermata always-on e molto altro ancora.

Foto / Video

Il comparto fotografico rappresenta sempre la differenza più marcata tra uno smartphone top di gamma e un mid-range. Con il nuovo X4 Pro 5G, POCO intende cambiare le carte in tavola, proponendo un sistema fotografico all'altezza di dispositivi ben più costosi e ambiziosi su un medio-gamma da 300 euro.

A nostro avviso, POCO è riuscita nell'intento di alzare l'asticella fotografica della fascia media. Siamo chiari, le prestazioni fotografiche di X4 Pro non sono paragonabili a smartphone da oltre 1000 euro, ma questo sistema foto/video rappresenta un buon passo in avanti per questa fascia di prezzo, che da oggi in poi dovrà accontentare standard ben più alti rispetto al passato.

La fotocamera principale da 108MP f/1.9 è molto luminosa e di giorno da il meglio di sé, con un'ottima nitidezza e una riproduzione cromatica piuttosto fedele. Gli scatti realizzati sono perfetti per un utilizzo social, visti da PC non notiamo troppo rumore ai bordi. Meno bene di sera, sebbene venga in soccorso l'apposita modalità notte. Con poca luce si perde un bel po' di qualità fotografica, ma impostando il software sulla funzione PRO, siamo riusciti a tirar fuori scatti ottimi anche in situazioni piuttosto complesse.

Meno luminosa e versatile, l'ottica ultra-grandangolare da 8MP è perfetta per panorami e soggetti vicini e si comporta bene anche in situazioni di scarsa luminosità. Purtroppo su questa focale non è possibile attivare la modalità notte, che avrebbe migliorato ulteriormente la qualità degli scatti in notturna.

Apprezziamo molto la scelta di installare un sensore macro, per foto a soggetti piccoli o molto ravvicinati. Non tutti amano questo tipo di fotografia, ma per gli amanti dei dettagli si tratta di un'aggiunta davvero interessante. L'assenza di un'ottica zoom si fa sentire, una focale 2x o 3x avrebbe conferito maggior versatilità al comparto fotografico di POCO X4 Pro 5G, che resta comunque ottimo in relazione alla fascia di prezzo.

Autonomia e Ricarica

La batteria da ben 5.000 mAh di POCO X4 Pro 5G è più che sufficiente per arrivare a sera con un abbondante 20% di autonomia residua, anche utilizzando lo smartphone assiduamente. All'ottima autonomia si affianca un sistema di ricarica ultra-rapida. Grazie al caricatore da 67W incluso in confezione, lo smartphone si ricarica da 0 a 100% in circa mezz'ora.

Manca la ricarica wireless, ma ce lo aspettavamo. La tecnologia Qi è da sempre riservata a dispositivi di fascia alta e dal costo decisamente più elevato.

Conclusioni e Prezzi

Con POCO X4 Pro 5G, la società costola di Xiaomi porta sul mercato un vero e proprio flagship killer. Il nuovo mid-range ha davvero tante frecce al suo arco, con un display AMOLED a 120Hz, un design interessante e prestazioni che non fanno rimpiangere i veri top di gamma.

POCO X4 Pro è in vendita su Goboo.com con prezzi a partire da 249€, per la variante base 6/128 GB. Si tratta di un prezzo speciale, tra pochi giorni lo smartphone tornerà al prezzo di listino di 299€.

I primi 500 clienti che acquistano il prodotto, ricevono in omaggio la borsa riciclabile POCO x Goboo, gadget che segna la collaborazione tra il brand cinese e lo store online.