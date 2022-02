Xiaomi 12 Lite: un design ereditato dai modelli più famosi

Sentiamo parlare dello Xiaomi 12 Lite da molto tempo. Già ad ottobre, le informazioni sulla formazione erano emerse in rete. Quattro mesi dopo, un nuovo rapporto della stessa fonte ora ci fornisce un aggiornamento su questi dispositivi.

Xiaomi 12 Lite: tutto quello che sappiamo

Xiaomiui è stato il portale che ha divulgato i dettagli sulla serie Xiaomi 12 mesi fa. La pubblicazione ora torna di nuovo con un aggiornamento.

Ora dice che la serie di midrange premium includerà un solo telefono e sarà disponibile esclusivamente come variante “Globale“. In precedenza, si diceva che ci sarebbero stati due modelli, uno dei quali disponibile in tutti i mercati importanti (Cina, Globale, India), mentre l'altro contestuale al solo territorio cinese.

La fonte dice che la società si è sistemata con il telefono con nome in codice Taoyao il cui numero di modello abbreviato è L9. Questo dispositivo sarà simile alle serie CIVI e all'ultimo flagship in termini di specifiche e design.

Xiaomiui ha anche condiviso un concept render. Ma ti consigliamo di considerarlo con “un pizzico di sale”. Tuttavia, le specifiche potrebbero essere accurate.

Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display OLED curvo 3D da 6,55 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Il pannello supporterà una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un sensore di impronte digitali sullo schermo.

Sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ o da un chipset della serie Snapdragon 7xx ancora più potente. Ospiterà una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore primario Samsung ISOCELL GW3 da 64 MP, un'unità ultrawide e uno sparatutto macro.

Come qualsiasi smartphone del gruppo Xiaomi, sarà dotato di doppi speaker stereo. Infine, il telefono disporrà della MIUI 13 basata su Android 12.

Xiaomiui ora afferma che le altre versioni del telefono sono state cancellate; arriverà solo questo terminale. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe? Fateci sapere le vostre impressioni.