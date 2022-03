Xiaomi 12 Lite 5G: sfiderà i nuovi Samsung Galaxy A

L'OEM cinese leader del mercato ha recentemente presentato i suoi ultimi flagship: Xiaomi 12, 12X e 12 Pro sono da poco arrivati sul mercato. Sembra che la formazione però includa anche un modello Lite prossimo al debutto.

Stando ad un report di Xiaomiui, Xiaomi 12 Lite potrebbe essere lanciato molto presto nei paesi internazionali. Dai rumor sappiamo che sono già partiti i primi test interni relativi allo Xiaomi 12 Lite 5G. Per questo modello di telefono, sono state associate le versioni software V13.0.7.SLIMIXM e V13.0.0.24.SLIEUXM.

Xiaomi 12 Lite 5G: cosa sappiamo

In passato sapevamo che un telefono di casa Xiaomi avente numero di modello 2203129G era già stato individuato presso il database di IMEI che verrà presto commercializzato come 12 Lite 5G. Non di meno, il suo nome in codice è “taoyao” (L9).

Questo mediogamma dovrebbe essere simile, in molti aspetti, all'ottimo ed esclusivo CIVI, lanciato solamente in Cina, e allo Xiaomi 12 standard. Probabilmente, il design presenterà elementi del modello di punta, mentre l'hardware sarà simile a quello del midrange.

Il pannello dovrebbe essere un'unità AMOLED da 6,55″ con schermo curvo e risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e ci potrebbe essere anche l'AOD (Always On Display) e il fingerprint posto sotto l'unità.

Sotto la scocca dovremmo trovare un potente processore Qualcomm Snapdragon 778G, coadiuvato da 4 o 6 o 8 GB di RAM. Lo storage invece, dovrebbe partire da 128 GB e arrivare fino a 256 GB.Posteriormente troveremo una snapper princiopale Samsung ISOCELL GW3 da ben 64 Megapixel, ma non sarà da sola. Vedrà anche la presenza di una lente ultrawide e di uno snapper macro.

Arriverà con il sistema operativo Android 12 con MIUI 13 al seguito. Purtroppo, il resto delle specifiche è attualmente nascosto ma speriamo di saperne di più nelle settimane a venire. Sarà l'erede del vendutissimo Xiaomi Mi 11 Lite dello scorso anno: conquisterà il mercato come il predecessore? Staremo a vedere.