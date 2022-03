Xiaomi 12 e 12 Pro: ecco quanti aggiornamenti software riceveranno

A distanza di poche ore dal lancio di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, i nuovi smartphone di fascia alta del colosso cinese, abbiamo l'opportunità di scoprire con precisione quanti aggiornamenti software sono previsti per tutti e tre i device.

Purtroppo, come c'era da aspettarselo, Xiaomi ha perso l'occasione di affiancarsi a Samsung e alla nuova policy di aggiornamento allineandosi invece a tutti gli altri OEM del panorama Android.

Quanti aggiornamenti Android sono previsti per Xiaomi 12 Series?

Entrando nel dettaglio, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro riceveranno 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di patch di sicurezza: dati alla mano, significa che i nuovi top di gamma saranno aggiornati fino ad Android 15 e alla MIUI 16.

Per quanto riguarda Xiaomi 12X, invece, le cose partono già con il piede sbagliato: non solo il device arriva sul mercato con Android 11 (perché, Xiaomi?), ma non viene neppure citato nelle slide durante l'evento online. È un modo indiretto per confermare che il device di fascia media riceverà un supporto software inferiore.

C'è però una buona notizia per tutti e tre i device: l'azienda assicura 2 anni di garanzia completa e una riparazione gratuita del vetro nei primi 6 mesi a seguito dell'acquisto.

Dove acquistare Xiaomi 12 Series

Ecco dov'è possibile acquistare gli smartphone del colosso cinese in questi giorni mentre si attende l'arrivo su Amazon previsto per il giorno 24 marzo:

Xiaomi 12 Pro (8GB+256GB, 12GB+256GB): 1099,9 euro o 1199,9 euro su Unieuro;

o su Unieuro; Xiaomi 12 (8GB+128GB o 8GB+256GB): 799,9 euro o 899,9 euro su Unieuro;

o su Unieuro; Xiaomi 12X sarà in vendita a 699,9 euro con tagli da 8GB+256GB su Unieuro.

Infine, ricordiamo che l'azienda ha previsto anche alcune offerte di lancio per i device: chi acquisterà Xiaomi 12 Pro fino al 30 aprile riceverà in omaggio lo smartwatch Xiaomi Watch S1 mentre chi acquisterà il modello base avrà in omaggio il modello Xiaomi Watch S1 Active. Per quanto riguarda Xiaomi 12X, in questo caso è prevista una promo di lancio su Amazon per 40 ore dalle ore 13:00 del 24 marzo in cui sarà disponibile al prezzo promozionale di 599,90 euro.