Xiaomi 12 Lite: flagship... ma non troppo!

Pochi giorni fa, l'OEM cinese leader del mercato ha tolto i veli alla line-up Xiaomi 12 in tutto il mercato internazionale: abbiamo avuto tre modelli, tutti di fascia alta e altissima, ma sono in molti ad essersi domandati che fine abbiano fatto le iterazioni Lite e Ultra.

Mentre per la seconda occorrerà aspettare ancora diversi mesi per vederla sul mercato, la prima dovrebbe essere prossima al debutto. A dirlo, ci pensa un leak online che afferma che il device ha fatto la sua comparsa all'interno del database IMEI.

Xiaomi 12 Lite: cosa sappiamo?

Ecco perché tutto ci fa pensare che Xiaomi stia lavorando davvero alla versione Lite della gamma di punta e che dovrebbe portare con sé specifiche di fascia media ad un prezzo estremamente contenuto.

Nello specifico, il 12 Lite potrebbe essere uno dei terminali più venduti dell'intera line-up, proprio per via del rapporto qualità-prezzo estremamente conveniente. Sarà anche il telefono più economico della serie. Dalle informazioni sappiamo che ha il numero di modello 2203129G ed il nome in codice invece, è taoyao o L9.

Questo midrange presenterà molti elementi della formazione originale (pensiamo all'estetica) ma avrà dei componenti chiave leggermente meno potenti per contenere il prezzo.

Stando a quanto si ipotizza, dovrebbe avere un pannello OLED curvo da 6,55″, un refresh rate da 120 Hz, fingerprint Goodix, chipset Snapdragon 778G+, tre sensori fotografici con principale da 64 Mega, privo però dell'OIS. Nessun dettaglio relativo al quantitativo di RAM è emerso in rete. Non mancherà Android 12 out of the box, coadiuvato dalla skin MIUI 13.

Non di meno, non sappiamo nulla sul prezzo di vendita o sull'eventuale distribuzione e data di rilascio. Difficilmente sarà un device limitato al solo mercato asiatico, ma mai dire mai; vi terremo aggiornati sui prossimi dettagli. Intanto, vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.