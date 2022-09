Xiaomi 12 Lite 5G NE avvistato online: arriverà a breve?

Stando alle indiscrezioni trapelate online, il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G NE dovrebbe arrivare presto sul mercato internazionale; il dispositivo è stato certificato presso l’IMDA di Singapore e si dice che verrà rilasciato presto in molti paesi. Questo gadget sarà un mediogamma molto intrigante che seguirà l’ultimo Xiaomi 12 Lite con modem 5G e processore Snapdragon 778G di Qualcomm. Pare che sostituirà l’attuale Xiaomi 11 Lite 5G NE uscito nel 2021.

Xiaomi 12 Lite 5G NE: cosa sappiamo al momento?

Torniamo indietro nel tempo di qualche mese; il portale di Xiaomiui aveva mostrato alcuni device in rete, all’interno del database IMEI, aventi numeri di modello 2209129SC e 2210129SG. Il primo di questi dovrebbe essere il prossimo CIVI 2 di cui abbiamo parlato a lungo. Sarà, a detta della compagnia, lo smartphone più bello del mercato. Il secondo invece, potrebbe essere la verisone internazionale del mediogamma sopracitato.

Come tutti sappiamo, il CIVI 2 sarà un device di fascia media dedicato agli amanti del fashion e non solo. Avrà un look esclusivo, super premium e al momento approderà solo nel mercato cinese. Il Lite 5G NE potrebbe essere la versione internazionale del prodotto in questione.

Le sue specifiche tecniche complete sono molto interessanti: schermo da 6,56 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, tecnologia AMOLED, bordi curvi e foro per la selfiecam. Altresì, potrebbe avere il profilo flat.

Sotto la scocca potrebbe essere presente lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm con 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. La batteria potrebbe essere da 4500 mAh con fast charge da 67W.

Ci aspettiamo due ottiche per la selfiecam e posteriormente tre sensori con principale da 50 Mpx (un Sony IMX766, a quanto pare). Il debutto è previsto in Cina per il 27 settembre.

