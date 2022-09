Xiaomi CIVI 2: tutto confermato, è pronto al debutto

Oramai è tutto pronto al debutto del nuovo Xiaomi CIVI 2. Il mediogamma “più bello del mercato” dovrebbe presenta il processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, un’estetica di punta meravigliosa con una back cover elegante e lussuosa.

Il 27 settembre infatti, l’azienda cinese numero uno al mondo toglierà i veli a questo particolare midrange. Arriverà sul mercato globale con un nuovo nome tuttavia. Si parla di Xiaomi 13 Lite, ma al momento è solo una speculazione.

Xiaomi CIVI 2: le caratteristiche

Il brand asiatico ha già svelato moltissimi dettagli del nuovo telefono di fascia media dell’OEM cinese; il mediogamma in questione avrà un sensore fotografico di punta, una batteria molto capiente e il supporto alla tecnologia proprietaria rapida da 67W. Dai nuovi teaser del brand conosciamo ulteriori dettagli; facciamo il punto.

Partiamo dal processore: anche la compagnia ha riferito (come abbiamo appreso dai rumors) che ci sarà un SoC Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca. Questo è il nuovo SoC della serie Snapdragon 7XX dell’OEM americano. Offrirà un miglioramento delle prestazioni grazie del nodo architettonico a 4 nanometri.

Sarà presente anche una camera a liquido VC in acciaio inossidabile; questa permetterà al sistema di dissipare al meglio il calore prodotto dal processore. Si parla di un 200% di capacità in più. In poche parole, sarà ancora più bello giocare ai titoli impegnativi presenti nel Play Store e non solo, su questo telefono.

Xiaomi CIVI 2 verrà presentato in quattro colorazioni; l’azienda finora ha mostrato perfino la “Ice Blue” che presenterà un pattern glitterato sul posteriore. Ci aspettiamo anche una variante nera e una Pink.

Intanto, vi invitiamo ad attendere e a restare connessi con noi per sapere gli ultimi sviluppi del caso; unitamente a ciò, vogliamo segnalarvi un’ottima offerta relativa al top di gamma del marchio cinese. Si chiama Xiaomi 12 e lo potete acquistare a soli 532,00€ da Amazon. È un’ammiraglia che, grazie allo street price, può arrivare a costarvi quanto un midrange.

