Xiaomi 12: il display continua a sorprenderci

Xiaomi 12 presenterà un display con tecnologia AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e profondità colore fino a 12 bot. Sarà realizzato da TCL CSOT.

Xiaomi 12: uno schermo da record, su tutti i fronti

Con l'avvicinarsi dell'evento di lancio della serie Xiaomi 12 del 28 dicembre, TCL non ha più potuto mantenere il segreto poiché oggi in un comunicato stampa, ha appena annunciato di essere il fornitore numero uno per il display della variante piccola della gamma dell'OEM cinese.

Il reparto display Huaxing di TCL è responsabile della produzione degli schermi AMOLED per Xiaomi 12, l'ammiraglia più compatta che vi sia, e la compagnia afferma che i pannelli sono prodotti grazie alla sua linea di produzione Huaxing T4.

Si dice che queste unità AMOLED utilizzati nel futuro top di gamma siano dotate di una frequenza di aggiornamento di 120Hz, DC Dimming e colore a 12 bit per consentire agli utenti un'esperienza di visualizzazione multimediale più vibrante e accurata nei colori.

Per quanto riguarda il design generale, TCL afferma che sta fornendo a Xiaomi i suoi esclusivi display AMOLED curvi “premium-crafted” su misura per il device.

Il display arriva a 6,28 pollici in diagonale con cornici sottili su tutti i lati, con un molto piccolo foro per la snapper selfie. Secondo TCL, sarà uno schermo compatto leader del settore, in quanto ha uno dei rapporti schermo-corpo più elevati nel mercato dei telefoni compatti.

Per quanto riguarda il programma di produzione, i display T4 dovranno passare attraverso tre fasi (creazione, assemblaggio e completamento) e si prevede che TCL realizzerà schermi sufficienti per soddisfare la domanda di ben 8 milioni di smartphone sul mercato.

Questa non è la prima volta che un flagship di Xiaomi non utilizza un AMOLED fornito da Samsung. In passato, TCL è stato il fornitore dell'azienda per il top di gamma (mai arrivato da noi) Mi 10 Ultra (2020).

Questo è stato considerato da molti l'ultimo fiore all'occhiello del 2020 in quanto è riuscito a superare il Samsung Galaxy S20 Ultra e l'iPhone 12 Pro Max di Apple, grazie a caratteristiche come la ricarica rapida da 120 W, lo zoom ibrido 120x e il primo schermo con profondità colore a 10 bit al mondo e refresh rate a 120Hz su uno smartphone.