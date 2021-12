Xiaomi 12 Pro: farà foto perfette al buio

Xiaomi ha confermato la presenza del sensore Sony IMX707 ad alte prestazioni sulla back cover del futuro flagship 12 Pro; questa lente dovrebbe garantire scatti migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

Xiaomi 12 Pro: il primo al mondo con Sony IMX707

L'OEM cinese ha annunciato ufficialmente oggi che Xiaomi 12 Pro sarà il primo telefono a utilizzare il nuovo sensore Sony IMX707 all'interno del suo modulo fotografico principale. Le specifiche del suddetto sensore sono le seguenti: risoluzione di 50 megapixel, dimensioni da 1/1,28 pollici, dimensioni dei pixel di 1,22 μm e grandi pixel di fusione di 2,44 um.

L'esperto di settore Digital Chat Station afferma che questo CIS (sensore di immagine a contatto) è in realtà un piccolo upgrade del sensore IMX700 dello scorso anno e pare che presenti un set di specifiche quasi identico. Un altro blogger tecnologico che si chiama Todo Plus ha inoltre rivelato che non c'è alcuna differenza di prestazioni evidente tra l'IMX707 e la sua versione precedente.

Se si dovesse rivelare veritiero, ciò potrebbe significare che Sony ha semplicemente rilanciato l'IMX700 dello scorso anno con un nuovo nome, anche se è probabile che siano state apportate lievi modifiche.

Digital Chat Station afferma inoltre che sia Xiaomi 12 che 12 Pro si sono ora allontanati dai sensori Samsung utilizzati sulla serie Mi 11 e ora utilizzano sensori Sony “con maggiore enfasi sull'esperienza“.

Le prestazioni sia dell'IMX707 che dell'IMX766 (a bordo del modello vanilla del marchio cinese) saranno potenziate dal nuovo “Image Brain” di Xiaomi che promette un'elaborazione delle immagini più rapida e scatti migliori di oggetti in rapido movimento.

La fotografia in condizioni di scarsa illuminazione sembra essere uno dei punti salienti del nuovo flagship e le immagini ufficiali emerse in rete mostrano le capacità fotografiche “notturne” del device.

Xiaomi aveva precedentemente annunciato che i due top di gamma alimentati da Snapdragon 8 Gen 1 sarebbero stati rilasciati insieme il 28 dicembre. Il modello vanilla sarà caratterizzato da un pannello 1080p da 6,28 pollici e sarà il primo flagship compatto dell'azienda. Si dice anche che entrambi presenteranno la MIUI 13 con Android 12 sotto la scocca.