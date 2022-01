Xiaomi 12 fatto "a pezzi": cosa c'è al suo interno?

Il produttore cinese Xiaomi ha rilasciato la sua ultima serie digitale di punta poche settimane fa fa. Il modello standard della serie, Xiaomi 12, è un flagship dalle dimensioni contenute. Naturalmente, ci siamo chiesti come l'OEM cinese sia stato in grado di impilare le funzionalità di punta in un device compatto.

Xiaomi 12: ecco svelato il suo interno

All'inizio di oggi, l'account ufficiale della compagnia ha rilasciato il video ufficiale di teardown dello Xiaomi 12. Da questo, possiamo vedere chela società ha prestato attenzione all'impilamento dei componenti al fine di creare un “ammiraglia di piccole dimensioni“.

Per racchiudere tutti i componenti nel piccolo spazio, il flagship non solo utilizza una scheda madre a doppio stack, ma mantiene anche un'elevata densità di progettazione della stessa. Oltre al modulo a tre fotocamere dominato dalla fotocamera principale Sony IMX766, nella scheda madre è integrato anche il sensore principale. La maggior parte dello spazio è per i vari chip.

Nella cornice centrale del telefono cellulare, possiamo vedere chiaramente un gran numero di design di scanalature. Questo design garantisce che lo spessore del telefono cellulare non venga influenzato e non impone troppe restrizioni all'estetica dei componenti essenziali.

Il video rivela anche la batteria all'ossido di cobalto di litio di nuova generazione del marchio. Inoltre, espone la piastra di immersione VC di 2600 mm² di ampia area e altri componenti. Nel complesso, come fiore all'occhiello di piccole dimensioni, Xiaomi 12 raggiunge con successo sia le dimensioni che le prestazioni attraverso un sofisticato design interno e lo stacking della scheda madre ad alta densità. È un'ottima scelta per gli utenti che preferiscono i telefoni cellulari con schermo piccolo. Non vediamo l'ora che arrivi da noi.

