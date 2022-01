Xiaomi 12: ecco quando arriverà da noi (RUMOR)

La serie Xiaomi 12 potrebbe essere lanciata a livello globale a febbraio o marzo. Questo è quanto rivelato in queste ore da un recente rumor emerso online.

Xiaomi 12: habemus datam, forse

La serie Xiaomi 12 è stata annunciata pochi giorni fa. Mentre la società ha svelato i tre modelli nella sua nuova gamma di punta, non ha offerto alcun dettaglio relativo alla disponibilità per i nuovi dispositivi.

Ora, un nuovo rapporto di MySmartPrice ci offre una possibile roadmap di lancio per Xiaomi 12, 12 Pro e 12X. Secondo il rapporto, il noto informatore Mukul Sharma ha rivelato che il colosso tecnologico cinese potrebbe avere in programma di svelare a livello globale i suoi telefoni di fascia alta entro la fine di febbraio o l'inizio di marzo 2022. Ha inoltre aggiunto che la serie di flagship appena annunciata sarà probabilmente rilasciata in India intorno contemporaneamente o anche subito dopo il suo lancio globale.

Sfortunatamente, i dettagli più fini come la data esatta dei lanci al di fuori della Cina sono ancora sconosciuti. Parlando dello smartphone di punta, la variante base e la versione 12X sfoggiano un display AMOLED Full HD+ da 6,28 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. D'altra parte, la versione Pro arriva con un pannello AMOLED 2K da 6,73 pollici più grande con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto il cofano, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 alimenta la versione standard e Pro, mentre il 12X ospita un chipset Snapdragon 870.

Lo Xiaomi 12 Pro è dotato di una batteria da 4.600 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W, mentre il 12 e il 12X hanno una batteria da 4.500 mAh che supporta la fast charge cablata da 67 W. Si dice anche che la società stia lavorando anche ad una versione Ultra che, secondo quanto riferito, debutterà a febbraio. Vi invitiamo a prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale”.