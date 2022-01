Xiaomi 12: ecco le caratteristiche del modello europeo

Le specifiche chiave della variante globale destinata al mercato internazionale del nuovo Xiaomi 12 sono trapelate online grazie al portale di benchmarking Geekbench.

Xiaomi 12: in cosa differisce dalla variante cinese?

Il colosso cinese si sta preparando per il lancio della sua ultima serie di punta nei mercati globali. Ma prima del debutto dei nuovi Xiaomi 12, questo terminale ha fatto la sua comparsa su Geekbench, che ha anche rivelato alcune delle sue specifiche chiave.

Secondo un report di MySmartPrice, il modello base della gamma premium dell'azienda è stato appena individuato sulla nota piattaforma di benchmarking. Il dispositivo presenta 8 GB di RAM e funziona con il sistema operativo Android 12 pronto per il mercato globale. Non di meno, ha fatto la sua comparsa con il numero di modello 2201123G su Geekbench 5 ed è riuscito a segnare 711 punti nei test single core. D'altra parte, i test multi core hanno ottenuto un punteggio di 2834 punti.

Inoltre, il sito mostra che sarà alimentato dall'ultimo e più grande SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Tuttavia, il gigante tecnologico cinese potrebbe lanciare il dispositivo in più configurazioni. Per chi non lo sapesse, la variante cinese del telefono di punta presentava anche Android 12. Sfortunatamente, non sono stati condivisi ulteriori dettagli nell'elenco di Geekbench, quindi queste sono tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza ad oggi.

La presentazione globale della nuova serie di fascia alta di Xiaomi dovrebbe avvenire a febbraio o marzo. Nelle notizie correlate sappiamo che arriverà presto anche un modello Ultra con fotocamere coadiuvate dal colosso tedesco Leica e una iterazione Lite per la fascia media del mercato.

C'è grande attesa anche per il primo flip-phone del marchio, destinata a spodestare il predominio di Samsung con il suo Z Flip3. Arriverà anche un Mix Fold 2 con processore aggiornato. Non sappiamo se arriveranno mai in Europa, ma abbiamo motivo di credere che, finalmente, questi articoli vedranno un debutto internazionale. L'unico modo per battere Samsung infatti, è quello di rilasciare i foldable anche in USA e in Europa.