Xiaomi 12 contro iPhone 13: quale conviene comprare?

Ieri al suo evento, l'OEM asiatico leader al mondo ha rivelato il rivale per eccellenza di iPhone 13: stiamo parlando, ovviamente, dello Xiaomi 12. I i cinesi hanno iniziato a confrontare il loro smartphone con il competitor di Apple. Nonostante siano stati visti fare un'attività del genere più di una volta e prima, questa volta è tutto diverso: l'azienda ha ufficialmente confermato che intende battere il nuovo melafonino.

Xiaomi 12 batterà iPhone 13?

Il capo dell'azienda, Lei Jun, ha affermato che l'analisi comparativa dei due modelli ha suscitato un certo sorriso e scetticismo tra un cospicuo numero di utenti. Diciamo che gli smartphone cinesi non possono competere con l'iPhone. Ma è sicuro che abbiano abbastanza coraggio e determinazione per fare un simile confronto. “La potenza degli smartphone cinesi è maggiore del previsto“, ha affermato. Ad esempio, confrontando Xiaomi 12 e iPhone 13, sul lato dell'ergonomia del primo modello, uno schermo migliore e più grande con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

I vantaggi del flagship dell'OEM asiatico non finiscono qui. Tra i punti di forza dello smartphone, il capo di Xiaomi ha notato una maggiore capacità della batteria, una ricarica più rapida, un'eccellente fotocamera selfie e un suono di alta qualità. Inoltre, non bisogna dimenticare il cartellino del prezzo più basso. Non è difficile intuire che Lei Jun sia sicuro che Xiaomi 12 sia migliore e che abbia tutto per “mettere alle strette” iPhone 13.

E la compagnia intende portare innovazioni anche nel settore. Ieri l'azienda ha annunciato un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, il tutto per offrire innovazione e soddisfare le aspettative degli appassionati dell'azienda.

Xiaomi 12, le specifiche: