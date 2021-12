Xiaomi 12 Pro è POTENTISSIMO e non scalda

Il gigante manifatturiero cinese ha rilasciato ufficialmente la serie Xiaomi 12 poche ore fa. Questa serie viene fornita con il processore di punta Snapdragon 8 Gen1 di nuova generazione di Qualcomm.

Xiaomi 12 Pro: un punteggio da record su AnTuTu

Il 12 Pro è ancora più estremo della versione standard. Secondo i dati ufficiali, il punteggio AnTuTu del device supera 1 milione di punti. Nello specifico, questo dispositivo ha ottenuto 1.070.033 punti, circa 45.000 in più rispetto ai 1.02-1.03 milioni di punti del modello prototipale. Rispetto ai 759.000 punti del Mi 11 Pro con Snapdragon 888, il 12 Pro ha un aumento delle prestazioni del 41%. Negli ultimi anni, tale aumento delle prestazioni non è affatto comune.

Il dispositivo 12 Pro supporta più modalità di prestazione e la temperatura per ciascuna modalità è diversa. Questo dispositivo ha la modalità bilanciamento, la normale e la estrema.

Modalità standard

Questa funzionalità soddisfa l'uso quotidiano e offre eccellenti prestazioni di controllo della temperatura. La temperatura media quando si utilizza la chat WeChat è di 29,7 ° C mentre quando si vedono video online è di 29,4 ° C. Inoltre, quando si utilizzano siti Web per gli acquisti online, la temperatura sale a 32,8 ° mentre su un sito Web di notizie è di soli 29,6 °.

Regolar Mode

Sebbene questa non sia una modalità di gioco, è adatta per giocare. Il test di 30 minuti di “Honor of Kings” con un frame rate medio di 119,9 FPS gode di una temperatura di 43,5°C.

Extreme Mode

Questa è per gli appassionati dei giochi e dopo aver eseguito “Yuan Shen” per 30 minuti, questo terminale si è scoperto avere un tetto massimo di 48° C: un record senza paragoni.

Al fine di liberare il potenziale prestazionale del nuovo Snapdragon 8 Gen1, il design di dissipazione del calore dello Xiaomi 12 Pro sembra molto lussuoso. Questo smartphone viene fornito con uno strato di piastra di raffreddamento super VC da 2900 millimetri quadrati e tre strati di grafite con un'area rispettivamente di 5727 millimetri quadrati, 4700 e 429 millimetri quadrati.

Specifiche tecniche del device