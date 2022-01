Xiaomi 12: arriva la versione più esclusiva... ma non per noi

Xiaomi ha annunciato oggi di aver collaborato con Qualcomm per lanciare lo “Xiaomi 12 Years Shopping Festival Selection“. Il pacchetto speciale contiene uno flagship di ultima generazione a un sacco di altri gadget.

Xiaomi 12: l'edizione per il capodanno cinese

Gli extra che si otterranno nella confezione includono:

il telefono cellulare Xiaomi 12 (ovviamente);

una speciale custodia di colore rosso;

pezzo commemorativo scintillante dello Snapdragon 8 Gen 1.

La scatola stessa è molto più grande della normale box di vendita dello smartphone e viene fornita con la dicitura “2022”, scritta sopra in un testo carino e originale. L'unità Xiaomi 12 che troverete all'interno sembra invariata e sembra che l'acquisto della confezione regalo mostrerà il dispositivo nella sua colorazione nera.

Lo 2Xiaomi 12 Years Shopping Festival Selection” sarà disponibile in quantità limitate il 30 gennaio. Il sito di e-commerce cinese JD.com ha anche organizzato una lotteria in cui si può partecipare per 1 Yuan e avere l'opportunità di vincere l'edizione esclusiva. Ovviamente, l'edizione limitata sarà venduta solo in Cina e molto probabilmente non sarà resa disponibile per il mercato globale.

Lo Xiaomi 12 è stato lanciato il 28 dicembre con Xiaomi 12X e 12 Pro. È dotato del processore Snapdragon 8 Gen 1 e di un display AMOLED da 6,28 pollici a 120 Hz con risoluzione FHD+. Nella parte posteriore, c'è una configurazione a tripla fotocamera; quella principale è un sensore IMX766 da 50 MP. La batteria ha una dimensione di 4500 mAh e supporta la ricarica cablata da 67 W e quella wireless da 50 W.