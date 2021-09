Xiaomi 11T Pro, ottime foto e ricarica a 120W: La nostra Recensione

Xiaomi 11T Pro è l'ultimo top di gamma presentato dal brand cinese, porta con sé importanti novità rispetto ai precedenti modelli e si concentra sul comparto multimediale. Nella nostra recensione completa abbiamo analizzato pregi e difetti dello smartphone.

La scheda tecnica non bada a compromessi, al SoC Snapdragon 888 si affiancano 8GB di RAM e 128 o 256GB di spazio di archiviazione su memorie UFS 3.1. Il comparto fotografico è caratterizzato da un'ottica principale da 108MP, una secondaria ultra-grandangolare e un sensore macro, per realizzare scatti ravvicinati a dettagli o piccoli oggetti.

Oltre alla cover in silicone e al cavo USB-C, in confezione troviamo un enorme caricatore da 120W. La batteria da 5.000 mAh passa da 0 a 100% in circa 23 minuti e l'autonomia è più che sufficiente per un'intera giornata di utilizzo intenso.

Per leggere maggiori dettagli e conoscere la nostra opinione sul nuovo Xiaomi 11T Pro, vi invitiamo ad accedere a questo indirizzo per leggere la recensione completa.