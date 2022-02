Xiaomi 11T Pro riceve la MIUI 13: tutte le novità

Xiaomi 11T Pro rientra tra i primi device del colosso cinese a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12. In queste ore, infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device di fascia medio alta si sta aggiornando anche in Italia con la nuova personalizzazione Android di Xiaomi.

Xiaomi 11T Pro riceve l'aggiornamento alla MIUI 13

La notizia arriva a poca distanza dell'arrivo di Android 12 anche per il modello Xiaomi Mi 11 Lite 5G, chiaro segno che l'azienda sta procedendo a passo spedito nel rilascio della MIUI 13 per tutti i device compatibili. Il firmware attualmente in rilascio arriva con la versione MIUI 13.0.1.0 SDKMIXM dal peso di ben 3.4 GB con tanto delle patch di sicurezza di gennaio.

Gli utenti muniti del sopracitato device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso all'interno delle impostazioni; vi ricordiamo che per policy gli update rilasciati da Xiaomi sono inizialmente disponibili per una stretta cerchia di utenti e solo dopo vengono messi a disposizione di tutti.

Le novità più importanti della MIUI 13

Sono quattro i pilastri su cui si basano le principali feature della nuova personalizzazione Android di Xiaomi:

Liquid storage : sviluppato per incrementare le prestazioni e l'efficienza di scrittura e lettura fino al 60%;

: sviluppato per incrementare le prestazioni e l'efficienza di scrittura e lettura fino al 60%; Atomized Memory : una feature che offre una nuova gestione della RAM in grado di aumentare le prestazioni del sistema operativo;

: una feature che offre una nuova gestione della RAM in grado di aumentare le prestazioni del sistema operativo; Focus Algorithms : un nuovo sistema di bilanciamento delle prestazioni del telefono in tempo reale in relazione all'utilizzo;

: un nuovo sistema di bilanciamento delle prestazioni del telefono in tempo reale in relazione all'utilizzo; Smart Balance: funzionalità in grado di garantire un perfetto equilibrio tra le prestazioni e l'autonomia.

Le migliori offerte di oggi per Xiaomi 11T Pro : tutti i prezzi

Chi vuole cercare il miglior prezzo per l'accesso ad un Xiaomi 11T Pro deve oggi guardare alle offerte Amazon: la miglior scontistica consente infatti di acquistare il device per 529,9€.

