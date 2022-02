Xiaomi Mi 11 Lite 5G riceve un aggiornamento corposo: tutte le novità

Nuove indicazioni pubblicate in rete indicano che Xiaomi Mi 11 Lite 5G ha iniziato a ricevere Android 12 con la MIUI 13 in tutti i mercati internazionali, perciò anche in Italia. Il firmware 13.0.2.0.SKIMIXM da ben 3.2 GB, secondo le ultime indicazioni, è attualmente in propagazione per tutti gli utenti muniti del device.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G si aggiorna ad Android 12 con la MIUI 13

In attesa di scoprire le novità complete della nuova build – gli utenti che l'hanno ricevuta parlano di un changelog striminzito con alcune indicazioni circa l'ottimizzazione del sistema e il miglioramento della sicurezza e della stabilità -, gli utenti muniti di Xiaomi Mi 11 Lite 5G possono scaricare manualmente l'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

I più pratici, invece, possono seguire il link in fonte per scaricare l'immagine del sistema operativo ed effettuare il flash manuale dell'aggiornamento.

Le novità più importanti della MIUI 13

Ricordiamo alcune delle novità più importanti della MIUI 13: