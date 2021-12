Xiaomi 11i HyperCharge: ricarica rapida da TOP di gamma

La configurazione e le varianti cromatiche del futuro Xiaomi 11i HyperCharge sono appena emerse online; scopriamo di più di questo incredibile nuovo midrange del colosso cinese.

Xiaomi 11i HyperCharge: cosa sappiamo al momento?

Secondo quanto riferito, la compagnia asiatica sta lavorando su due smartphone esclusivi per il mercato indiano (per ora): si chiameranno Xiaomi 11i e Xiaomi 11i HyperCharge. È probabile che questi terminali debuttino questo mese nel paese interno. L'11i e l'11i HyperCharge dovrebbero arrivare come edizioni ribrandizzate dei cinesi Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Un nuovo rapporto di 91mobiles emerso grazie all'affidabile informatore Ishan Agarwal, ha rivelato dettagli chiave dei device come la RAM, lo storage a bordo e le varianti di colore.

Ora, nuove informazioni rivelano che Xiaomi 11i HyperCharge arriverà con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l'archiviazione dei dati. Dovrebbe arrivare in due colorazioni: Camo Green e Stealth Black.

L'11i HyperCharge dovrebbe disporre di un pannello perforato LCD IPS da 6,67 pollici che offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 920, dalla RAM LPPDR4x e dallo storage UFS 3.1.

Non di meno, sotto la scocca ospiterà una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W. Il dispositivo verrà precaricato con Android 11. basato su MIUI 12.5.

Sarà dotato di una snapper selfie da 16 megapixel. La configurazione della camera posteriore può comprendere un obiettivo principale da 108 megapixel, uno snapper ultrawide da 8 MPX e una telemacro da 2 Mega. Il device sarà inoltre dotato di doppi speaker stereo alimentati da JBL. Non ci sono notizie sul prezzo del device in questione e non sappiamo se e quando arriverà anche da noi in Europa; vi terremo aggiornati.