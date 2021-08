MediaTek ha appena svelato i suoi nuovi chipset a 6 nanometri Dimensity 920 e Dimensity 810.

MediaTek Dimensity 920 e 810: le caratteristiche

Il colosso taiwanese ha annunciato oggi due nuovi processori sul mercato interno. I SoC Dimensity 920 e Dimensity 810 sono entrambi processori octa-core da 6 nm con prestazioni ed efficienza migliori rispetto ai loro predecessori.

Il Dr. JC Hsu, Corporate VP e GM della Wireless Communications Business Unit di MediaTek, ha affermato che i nuovi chipset sono progettati per “fornire ai produttori di dispositivi e agli utenti di smartphone le ultime innovazioni a prezzi più accessibili per il mercato mainstream“. I processori aumentano le prestazioni, l'intelligenza del display e la brillantezza dell'immagine.

Il SoC Dimensity 920 è un chip da 6 nm con quattro core Cortex-A78 con clock a 2,5 GHz e quattro core Cortex-A55 con clock a 2,0 GHz. La GPU è la Mali-G68 e MediaTek sostiene abbia tutte le tecnologie del G78 più grande ma è ottimizzata per una maggiore efficienza energetica, estendendo così ulteriormente la durata della batteria per gli amanti del gaming da mobile. Secondo il comunicato stampa, la CPU può offrire prestazioni di gioco fino al 9% più veloci rispetto al “vecchio” modello.

Il chipset può essere abbinato alla memoria LPDDR5 e LPDDR4X e allo storage UFS 3.1 e UFS 2.2. Vanta anche il supporto Smart Adaptive Display che consente al device di regolare automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al gioco o all'azione dell'interfaccia utente rilevata. Il foglio delle specifiche menziona anche che ha un motore hardware di acquisizione video 4K e può supportare fino a quattro fotocamere simultanee con lenti fino a 108 MP. Per la connettività, il Dimensity 920 dispone di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e 5G Call and Data Concurrency 3.0.

Il Dimensity 810 a 6 nm si trova al di sotto del Dimensity 820 a 7 nm. Ha anch'esso 8 core composti da quattro core Cortex-A76 con clock a 2,4 GHz e quattro core Cortex-A55 con clock a 2,0 GHz. L'azienda afferma di aver introdotto un aumento del 20% delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. La GPU è la Mali-G57 MC2.

Il chipset supporta il pannello FHD+ a 120 Hz, RAM LPDDR4x, memoria UFS 2.2 (2 corsie) e fotocamere fino a 64 MP. Il chipset ha anche funzionalità di fotocamera AI di fascia alta come AI-Bokeh e AI-Color in collaborazione con Arcsoft. C'è solo il Wi-Fi 5 e il Bluetooth è in versione 5.1. La velocità di download massima è di 2,77 Gbps. Questo processore apparirà presto in un telefono OPPO, secondo quanto rivelato da un leak della scorsa settimana. C'è anche un nuovo telefono Realme serie V in arrivo che è stato avvistato con il suddetto SoC.

