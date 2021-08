Le immagini e le funzionalità del presunto prototipo del Xbox Stream Box sono appena state condivise online. Di fatto, le nuove console di gioco Xbox Series S e Series X sono le console di casa Microsoft più vendute, anche nonostante i problemi di fornitura che stanno attanagliando l'industria tech. Tuttavia, l'OEM di Redmond sta anche cercando di portare il suo servizio Xbox Game Pass su più schermi, uno dei quali è la TV.

Xbox Stream Box: cos'è e come funziona?

Xbox ha dichiarato il mese scorso che sta lavorando con i produttori di TV per portare l'esperienza sui televisori connessi a Internet senza hardware aggiuntivo, fatta eccezione di un controller. Questa app consentirà agli utenti di accedere al servizio di streaming di giochi xCloud sui propri TV.

Per i televisori non connessi a Internet, ci sarà un'altra opzione: un dispositivo di streaming Xbox. Questo prodotto si collegherà a una TV o a un monitor esterno e consentirà agli utenti di accedere a xCloud. Ora, su Internet sono apparse presunte immagini insieme ai dettagli di un prototipo chiamato Xbox Stream Box. Consigliamo di prendere con le pinze i dettagli riportati seguito.

L'immagine è stata pubblicata su Twitter da un utente che va da @PostUp_bbb, tuttavia, non pensiamo che sia la fonte originale. Aggiorneremo il post una volta ottenuta la fonte originale.

👀 The Xbox Stream box is coming! pic.twitter.com/t3NY0QnCcu — Post Up (@PostUp_bbb) July 31, 2021

Il dispositivo è un parallelepipedo con angoli acuti e finitura bianca. C'è un logo Xbox nell'angolo in alto a sinistra. La parte anteriore ha una porta USB-A e un pulsante di accensione, mentre la parte posteriore ospita una porta Ethernet, una porta USB-C, molto probabilmente per l'alimentazione, e una porta HDMI.

Una terza immagine che elenca alcune delle caratteristiche del dispositivo e afferma che il prototipo è dell'inizio di quest'anno e il design è stato modificato in corso d'opera. Rivela anche che dovrebbe essere lanciato entro la fine di quest'anno, ma ciò potrebbe essere improbabile a causa della carenza di approvvigionamento globale di chipset.

Venendo alle caratteristiche, si dice che lo streaming box sia un po' più spesso e più largo di un mazzo di carte da gioco che misura 64 mm x 89 mm. La Mi TV Stick è lungo 92,4 mm, quindi prevediamo che la scatola di streaming Xbox sia all'incirca della stessa lunghezza.

Una volta collegati alla TV, gli utenti saranno in grado di eseguire lo streaming dalla propria console di gioco o da xCloud. Saranno anche in grado di connettere non solo un controller Xbox al dispositivo, ma anche una tastiera e un mouse wireless. Lo stream box Xbox ha il Wi-Fi integrato oppure lo si può collegare mediante cavo alla porta Ethernet sul retro. Sarà anche utile per chiunque vorrà giocare su qualsiasi schermo disponibile. Ad esempio, si potrà semplicemente collegarlo alla TV in un hotel o ovunque ci si trovi durante un viaggio o in vacanza. L'unico altro dispositivo che bisognerà portare con se sarà il controller.

