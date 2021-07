Xbox Game Pass non ha limiti, si può accedere al servizio in abbonamento di Microsoft da moltissimi dispositivi differenti. A quanto pare si può giocare anche dallo smartwatch, come ci mostra un utente sudcoreano tramite le seguenti immagini.

L'operatore coreano SKT ha indetto un contest per mostrare la gran versatilità di Xbox Game Pass, ai partecipanti è stato richiesto di usare l'ingegno per accedere al servizio in maniera stravagante e inusuale. Tra le proposte più strane c'è quella di un utente che è riuscito ad accedere a Game Pass tramite uno smartwatch cinese, documentando il tutto con immagini e video.

Il giocatore ha sfruttato il sistema Android dello smartwatch per accedere all'app Game Pass e avviare alcuni giochi, per poi collegare al dispositivo un mini controller da utilizzare come gamepad. L'ingegnoso esperimento è riuscito e le immagini stanno facendo il giro del web.

Il breve filmato condiviso dall'utente dimostra l'autenticità del progetto, sebbene il modesto hardware dello smartwatch mostri il fianco anche ai titoli meno impegnativi. Non si tratta ovviamente del miglior modo per giocare in mobilità, ma questa notizia certifica ancora una volta l'estrema versatilità del servizio Xbox Game Pass, che consente inoltre anche di giocare in cloud streaming, per accedere ai titoli più esigenti anche dai dispositivi meno prestanti.

Smartwatch