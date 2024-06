Xbox Store, super sconti per l'estate: fino al 95% su oltre 900 titoli

Con l’arrivo dell’estate, Xbox Store ci regala tantissimi sconti su un’ampia selezione di videogiochi: sono tantissime le offerte disponibili nel negozio virtuale di Microsoft, con sconti che vanno addirittura fino al 95%.

La maggior parte di questi titoli in offerta sono disponibili all’acquisto immediato. Altri, invece, sono riservati agli utenti abbonati a Game Pass Core o Ultimate: in questo caso le promozioni si distinguono da un piccolo riquadro con la scritta “Gold”.

I giochi in promozione sono davvero moltissimi, oltre 950 ad essere precisi: per questo motivo abbiamo effettuato una selezione dei migliori affari disponibili su Xbox Store, da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I migliori giochi in offerta – Xbox Store

Assassin’s Creed Mythology pack a 37,99€

a 37,99€ Call of Duty: Modern Warfare III – Edizione Cassaforte a 76,99€

a 76,99€ Batman: Return to Arkham a 7,49€

a 7,49€ BioShock: The Collection a 9,99€

a 9,99€ Dark Souls: Remastered a 19,99€

a 19,99€ DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition a 17,99€

a 17,99€ EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition a 43,99€

a 43,99€ Fallout 4: GOTY Edition a 15,99€

a 15,99€ Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 42,49€

a 42,49€ Mortal Kombat X a 5,99€

a 5,99€ Pacchetto Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe a 17,99€

a 17,99€ Red Dead Redemption 2 a 19,79€

a 19,79€ Resident Evil 4 a 29,99€

a 29,99€ Skyrim Anniversary Edition a 18,14€

a 18,14€ Watch Dogs: Legion a 10,49€

I giochi, ricordiamo, sono oltre 950: questa non è altro che una piccola selezione, ma visitando Xbox Store sarà possibile visualizzare tutte le promozioni in corso, incluse quelle Gold riservate agli abbonati.