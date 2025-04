Cuffie gaming cablate per Xbox in sconto

Le HyperX CloudX Stinger II Core sono cuffie da gaming cablate progettate per offrire una soluzione economica e funzionale ai giocatori Xbox. Con un design leggero e un telaio in plastica, queste cuffie garantiscono comfort anche durante lunghe sessioni di gioco grazie ai cuscinetti in memory foam rivestiti in tessuto. La connessione avviene tramite un jack da 3,5 mm, rendendole compatibili con Xbox Series X|S e Xbox One, oltre che con altri dispositivi dotati di ingresso audio analogo.

Dunque se stai cercando delle cuffie comode, di buona qualità e a un prezzo accessibile, eccole qui. Su Amazon le trovi al -52% a soli 24,99 euro, invece di 52 euro.

Cuffie da Gaming cablate per Xbox in sconto

Le cuffie in offerta su Amazon sono dotate di driver dinamici da 40 mm con magneti al neodimio, ottimizzati per offrire bassi potenti e un suono chiaro e immersivo, ideale per il gaming. La risposta in frequenza va da 10 Hz a 25 kHz, mentre il design circumaurale chiuso aiuta a isolare i rumori esterni, permettendo una maggiore concentrazione sul gioco. Per il microfono, è presente un modello bi-direzionale con cancellazione del rumore, che può essere facilmente disattivato grazie alla funzione “swivel-to-mute” semplicemente ruotandolo verso l’alto.

I comandi audio sono integrati direttamente sul padiglione, consentendo una regolazione rapida del volume senza dover accedere a menu complessi. Queste cuffie gaming cablate supportano anche la tecnologia DTS Headphone:X Spatial Audio per due anni, migliorando la percezione spaziale e l’immersione sonora nei giochi. Il peso di circa 270 grammi contribuisce alla loro portabilità e comodità.

Le HyperX CloudX Stinger II Core si distinguono per la loro semplicità e praticità, offrendo un’esperienza audio di qualità a un prezzo accessibile. Sono particolarmente adatte ai giocatori Xbox che cercano un prodotto funzionale senza fronzoli. A soli 24,99 euro sono ottime.