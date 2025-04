Nintendo Switch 2 è su Amazon: prenotala ORA prima che finisca

Non perdiamo tempo: Nintendo Switch 2 è sbarcata su Amazon. Puoi prenotare la nuova console ibrida giapponese al prezzo di listino di 469,99 euro e comunque al prezzo minimo garantito. La data di uscita è il 5 giugno 2025. Ti suggeriamo di sbrigarti perché andrà subito a ruba.

Nintendo Switch 2: le due versioni disponibili e come prenotarle

Prenotare Nintendo Switch 2 sarà una missione estremamente complicata, per questo vogliamo darti una mano. Di seguito trovi i link di entrambe le versioni previste:

Bisogna dunque essere pronti a cliccare sul pulsante non appena sarà disponibile. Come saperlo? Un buon suggerimento è quello di aggiungere entrambe le console alla tua lista desideri, in modo da ricevere una email da Amazon non appena saranno disponibili.

A quel punto l’unica cosa che puoi fare è aspettare ed essere pronto a cogliere al volo l’occasione. Ricordiamo che la Nintendo Switch 2 “base” avrà un prezzo di 469,99 euro, mentre il bundle con Mario Kart World costerà 509,99 euro.

Nintendo Switch 2 si presenta con una elevata potenza di calcolo e nuove funzionalità, come la chat vocale, nuovi controller Joy-Con magnetici con funzionalità mouse, schermo LCD da 7,9 pollici Full HD a 120 Hz, risoluzione in TV fino al 4K tramite la dock inclusa nella confezione, nuovo stand regolabile, due porte USB-C e memoria interna da 256GB espandibile tramite schede microSD Express.