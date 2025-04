Mouse gaming wireless Corsair scontato del -41%: WOW

Il mouse gaming wireless Corsair Nightsabre Wireless RGB è pronto per essere acquistato. Progettato per garantire precisione e versatilità, ideale per titoli FPS, MOBA e Battle Royale, è ora in sconto del -41% su Amazon.

Dotato di un sensore ottico Corsair Marksman con una risoluzione massima di 26.000 DPI, offre tracciamento accurato e regolazioni in incrementi di 1 DPI. La connessione wireless utilizza la tecnologia Slipstream con latenza inferiore a 1 ms, oppure Bluetooth, mentre è possibile anche l’uso cablato tramite USB per giocare durante la ricarica. La batteria integrata assicura fino a 100 ore di autonomia con una singola carica, e una ricarica rapida di 15 minuti aggiunge 20 ore di utilizzo.

Lo puoi trovare in offerta su Amazon a 99,99 euro, invece di 169,99 euro.

Il mouse gaming wireless in sconto presenta 11 pulsanti completamente programmabili, inclusi due pulsanti DPI dedicati e un rotellina inclinabile per azioni extra. La memoria interna consente di salvare fino a cinque profili personalizzati senza necessità di software esterno. Il design ergonomico è pensato per utenti destrorsi e offre una presa sicura grazie alla texture antiscivolo sui lati. Con un peso di circa 99 grammi, il Nightsabre è adatto a impugnature palm grip o mani di dimensioni medie e grandi.

L’estetica è arricchita da sei zone RGB personalizzabili tramite il software Corsair iCUE, che permette anche la sincronizzazione con altri dispositivi Corsair. I pulsanti Quickstrike garantiscono clic rapidi e reattivi grazie agli switch ottici. Il Nightsabre Wireless si distingue per la sua versatilità, prestazioni elevate e stile personalizzabile, rendendolo una scelta eccellente per i giocatori esigenti su PC, PS5, PS4 e Xbox.

