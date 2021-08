Le cuffie gaming Xbox Wireless Headset stanno appena arrivando in una inedita versione cablata (con cavo) più economica di quella vista finora.

Xbox Stereo Headset: ecco le cuffie gaming LOW-COST

A febbraio, Microsoft ha annunciato Xbox Wireless Headset, un paio di cuffie da 99 € per la vostra nuova console di Redmond. Se preferite le cuffie cablate, Microsoft ha coperto anche a voi con il nuovo modello cablato chiamato Xbox Stereo Headset, che è anche molto più economico.

L'auricolare Stereo ha un design simile al modello Wireless; è disponibile in nero con morbidi padiglioni imbottiti in pelle e controlli on-ear. L'aggiunta, in questo caso, è un filo di colore verde fluo che ha un connettore da 35 mm alla sua estremità.

La pagina del prodotto afferma che ha il supporto per il suono spaziale tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X. Il microfono è regolabile e può essere riposto quando non è necessario. Si può regolare il volume ruotando la manopola sull'auricolare destro, ma The Verge segnala che la manopola di missaggio audio di chat/gioco sul padiglione sinistro non è più disponibile sul nuovo arrivato.

L'auricolare Stereo Xbox ha un prezzo di partenza di 59,99 dollari/euro, che è molto più economico del prezzo di 99 dollari della variante senza fili wireless. È già disponibile per il pre-ordine. Uscirà ufficialmente il prossimo 21 settembre.

