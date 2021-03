Le nuovissime Xbox Wireless Headset sono adesso disponibili in vendita anche in Italia. Un paio di cuffie over ear studiate appositamente per videogiocare. Un prodotto decisamente interessante, che puoi comprare anche su Amazon oltre che sullo store di Microsoft (prezzo ufficiale 99,99€).

Xbox Wireless Headset disponibili in Italia

Un prodotto pensato per interfacciarsi alla perfezione con le console Xbox. Ottima vestibilità, eccellente qualità audio e connessione rapida alla console:

Scopri un’eccellente qualità audio con bassa latenza e una connessione interamente wireless alla console Xbox, senza bisogno di adattatori o di una stazione base. Le cuffie sono compatibili con tecnologie di audio spaziale come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X che garantiscono suoni realistici e precisi, veramente avvolgenti.

Non manca quindi il supporto a tecnologie audio come Dolby Atmos, DTS Headphone:X e anche Windows Sonic. Ovviamente, non manca un microfono esterno per permettere all’utnete esperienza di gioco online più immersive che mai.

Naturalmente, sebbene siano studiate principalmente per l’uso su console, le nuove Xbox Wireless Headset possono essere collegate in Bluetooth anche a smartphone e PC.

Come anticipato, da oggi possono essere acquistate sia su Amazon che sullo store ufficiale di Microsoft.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

