Xbox Series X, sconto clamoroso: tua con sconto del 38% e con PayPal la paghi in 3 rate

La Xbox Series X è attualmente in offerta su eBay a 389€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato. Inutile dire che si tratta di un’occasione semplicemente imperdibile: abbiamo il sospetto che le unità in offerta andranno a ruba molto velocemente, ti suggerisco di essere velocissimo. Anche perché, vale sempre la pena di ricordarlo, con PayPal potrai eventualmente decidere di dividere l’importo in tre pagamento mensili. Insomma, oggi spenderesti solo 130€.

La Xbox Series X non richiede grosse presentazioni: è la più potente console da gioco di Microsoft, con tutte le funzioni e le specifiche necessarie per sfruttare la massimo la nest gen.

Dal punto di vista hardware, la Xbox Series X è equipaggiata con un processore AMD Zen 2 a otto core e una GPU RDNA 2 personalizzata, capace di erogare 12 teraflop di potenza. Questa combinazione consente alla console di supportare giochi in 4K a 60fps, oppure a 120fps in Full HD. Ma forse la rivoluzione più importante di questa generazione è un’altra: i 16GB di memoria GDDR6 uniti al nuovo SSD NVMe garantiscono, finalmente, tempi di caricamento pressoché istantanei. Se vieni da una console di vecchia generazione, come PS4 e Xbox One, sarà come passare dal giorno alla note.

E non solo: con Quick Resume, l’Xbox mantiene attiva la tua sessione di gioco anche quando spegni la console, permettendoti di riprendere esattamente da dove avevi lasciato. Addio ansia di dover salvare prima di andare a dormire: è una funzione straordinariamente utile.

A 389€ la questione non si pone proprio: non puoi fartela scappare a questo prezzo. Mettila subito nel carrello e approfitta di questo sconto irripetibile!