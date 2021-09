Secondo quanto si legge da una ricerca condotta su eBay, si può notare che i bagaini stanno prendendo di mira la Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition.

Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition: impossibile da trovare

Dall'uscita della Sony Playstation 5 e della Microsoft Xbox Series X lo scorso anno, le console di gioco e altri modelli simili sono stati impossibili da trovare a causa di numerosi fattori. Purtroppo però, i bagarini ne hanno approfittato, comprando un gran numero di console per poi rivenderle a prezzi folli. Gli scalper si sono spesso accorti della forte domanda di console e hanno così pensato di venderle su Ebay e altri canali online a prezzi esorbitanti, con costi 2 o 3 volte superiori al costo di listino ufficiale.

Di recente, Microsoft ha aggiornato la gamma Xbox Series X con l'aggiunta della Halo Infinite Limited Edition. Non sorprende che, anche se l'edizione di Halo Infinite viene fornita in poche scorte al pre-ordine, è stata anche presa di mira dagli scalper a diversi mesi dal debutto. Sappiamo infatti che il prodotto dovrebbe essere svelato il 15 novembre.

Wonder how the Halo Series X scalping situation is looki… oh. pic.twitter.com/YSCVYwkGR5 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 27, 2021

Una scoperta pubblicata su Twitter dall'analista di NPD Group Mat Piscatella mostra che i bagarini hanno iniziato a mettere in vendita la console per i preordini tramite siti Web come eBay e i prezzi sono stati semplicemente folli. Ufficialmente, l'edizione limitata di Xbox Series X Halo Infinite viene venduta al dettaglio per 550 dollari, ma i furfanti la mettono in vendita ad oltre 900 dollari.

Una ricerca su eBay rivela che alcune delle unità preordinate sono state vendute e ce ne sono ancora molte in vendita. Alcuni dei prodotti hanno anche il controller Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 in bundle con la console. In altri casi, il joypad viene venduto separatamente a “soli” 280 dollari.

Prevediamo che la piattaforma di e-commerce reprimerà questi scalper poiché tali preordini violano le politiche del sito. La console sarà in vendita il 15 novembre.

Videogames