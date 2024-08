Xbox Series S (1 TB): a meno di 350€ è la console da comprare OGGI

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; di fatto, se sei alla ricerca di una console di nuova generazione che offra prestazioni elevate a un prezzo competitivo, sappi che la Xbox Series S è la scelta perfetta per le tue esigenze e necessità. Disponibile su Amazon a soli 349,98€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questa macchina da gaming è un vero affare. Con il modello nero, dotato di 1 TB di storage SSD, avrai tutta la potenza e lo spazio di cui hai bisogno per un’esperienza di gioco straordinaria. Ecco perché dovresti considerare seriamente di acquistarla, anche perché con il servizio di Prime sarà tua in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, o in alternativa, presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Corri a prenderla adesso, a questa cifra è imperdibile e godrai di tanti vantaggi esclusivi.

Xbox Series S: ecco perché comprarla

La Xbox Series S è una console di nuova generazione a un prezzo che fa invidia alla concorrenza. A soli 349,98€, ti offre l’accesso a prestazioni di altissimo livello senza svuotare il portafoglio. È la soluzione ideale per chi vuole entrare nel mondo del gaming next-gen senza spendere una fortuna. Con il modello nero da 1 TB di SSD, avrai anche spazio a sufficienza per tutti i tuoi giochi, espansioni e contenuti scaricabili.

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte della console in questione: è una vera potenza. Grazie alla CPU e GPU ottimizzate, puoi goderti giochi con risoluzione fino a 1440p a 60 fps (e fino a 120 FPS su titoli selezionati). La tecnologia ray tracing offre effetti visivi realistici, rendendo ogni scena più vivida e immersiva. La Xbox Series S è perfettamente integrata con il servizio Xbox Game Pass, che ti dà accesso a un’enorme libreria di giochi di alta qualità. Con un abbonamento mensile, puoi scaricare e giocare a centinaia di titoli, inclusi titoli esclusivi e uscite recenti. Infine, sappi che puoi giocare a un’ampia selezione di titoli Xbox One, Xbox 360 e persino della prima Xbox, migliorati grazie alla potenza della nuova console.

La Xbox Series S è la scelta perfetta per chi cerca una console di nuova generazione a un prezzo competitivo di soli 349,98€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.