Stando a quanto si legge in rete, sembra che, in futuro, le console Xbox potrebbero ricevere il supporto per le app Android di Windows 11.

Xbox: cosa si potrà fare con le app di Android?

L'OEM di Redmond si sta preparando a lanciare ufficialmente il nuovo sistema operativo Windows 11. L'update arriverà con varie nuove funzionalità e diversi altri miglioramenti, ma probabilmente ci sarà il supporto nativo per le app Android senza l'utilizzo di un emulatore. Ora, un nuovo rapporto ha suggerito che questa feature potrebbe arrivare anche sulle famose console di gioco dell'azienda, le Xbox Series X/S e One X/S.

Sebbene il supporto per le app Android su Windows 11 non sarà disponibile immediatamente dopo il primo avvio, questo potrebbe arrivare nei mesi successivi con un update OTA. Tuttavia, il gigante tecnologico americano ha annunciato la partnership con Amazon (e il suo App Store) e Intel per introdurre questa funzionalità nella sua ultima versione di Windows.

A partire da ora, si può già trovare la funzione chiamata “Sottosistema Windows per Android” sul Microsoft Store, anche se al momento è inagibile e non funzionante.

L'elenco dei terminali supportati per questa opzione ci offre un'interessante dettaglio. Osservando la categoria dei requisiti di sistema troviamo anche un prodotto che ci ha spiazzato: la Xbox One.

Tuttavia, è improbabile che tutto questo porterà ad avere ad app basate sulla produttività Android; verosimilmente, troveremo solo software di intrattenimento come i giochi.

Tenete presente che questa è ancora solo una speculazione non confermata, quindi vi invitiamo a prendere questo rapporto con “un pizzico di sale”. Dovremo anche aspettare per vedere cosa ha in serbo Microsoft per noi con la sua nuova funzionalità di supporto per le app Android, quindi vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

