Il nuovo firmware del controller Xbox di Microsoft consentirà agli utenti di passare rapidamente da un dispositivo associato ad un altro. Di fatto, sta arrivando un nuovo update OTA.

Xbox: il controller sarà multi-piattaforma

Microsoft sta iniziando a testare oggi un nuovo aggiornamento del firmware per i joystick della One, che apporterà diversi importanti miglioramenti all'hardware esistente. La più grande aggiunta è la possibilità di passare rapidamente da un dispositivo accoppiato ad un altro, il tutto mediante il controller Xbox. Microsoft sta anche aggiungendo Dynamic Latency Input (DLI) per migliorare la latenza di input sui joypad più vecchi.

Questo nuovo update del firmware include il supporto al Bluetooth Low Energy per i controller compatibili. La maggior parte dei controller Xbox One esistenti dell'OEM di Redmond si può usare su smartphone o PC, ma al momento si collegano alle console tramite il protocollo Xbox Wireless. Questo nuovo firmware semplificherà ora il passaggio tra i due.

L'altra aggiunta principale di Microsoft è il DLI, che riduce la latenza di input sui controller collegati alle console Xbox Series X/S per rendere il gameplay più reattivo. L'aggiunta del DLI significa che qualsiasi controller Xbox One precedente avrà una latenza ridotta con una console Series S o X, proprio come gli ultimi joypad forniti con queste macchine da gaming.

Entrambe sono nuove funzionalità già supportate dalle ultime periferiche per Series X / S, ma è bello vedere Microsoft estendere tale features anche a quelle precedenti. “Crediamo che sia importante mantenere la retrocompatibilità con gli accessori Xbox che le persone hanno già nella loro collezione e assicurarci di offrire la migliore esperienza di gioco indipendentemente da come scegli di giocare“, afferma Daniel Ruiz, product marketing manager per gli accessori del marchio.

L'OEM di Redmond sta iniziando a testare questo nuovo firmware del controller con Alpha Skip-Ahead e Alpha Xbox Insider oggi; dovrebbe arrivare su tutte le console nei mesi a venire.

