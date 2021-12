Wonder Six: Promo TIM a 9,99€ con 70GB per MVNO!

La Wonder Six è la PROMO di TIM disponibile ONLINE ed attivabile solo in portabilità da specifici virtuali.

Wonder Six Promo: i dettagli

La promozione prevede un bundle di 70 Giga di traffico internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload con minuti e SMS senza limiti e verso tutti a soli 9,99 euro al mese. Questa interessante tariffa è disponibile solo ONLINE per chi proviene da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Non è una promozione richiedibile da tutti ma solo per chi richiede la portabilità del proprio numero da questi MVNO.

La tariffa è anche compatibile con la TIM Unica che in pratica offre Giga Illimitati con la Fibra a casa.

Inoltre, nel costo mensile sono previsti ben 6 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea.

Costi ed altro

L’offerta prevede la prima mensilità inclusa. Inoltre, l’attivazione è completamente a carico di TIM.

Il costo da sostenere la prima volta è di 25 euro. Questa spesa prevede 20 euro di ricarica e 5 euro di costo SIM.