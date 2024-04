Wish è in streaming su Disney+: guardalo ora

Da qualche giorno, Wish è disponibile nel catalogo di Disney+. Il nuovo film di animazione della casa di Topolino è perfetto per passare una serata in compagnia dei più piccoli per vivere una storia all’insegna della magia e della musica. Se non sei abbonato, puoi ricevere 2 mesi gratis sul tuo abbonamento scegliendo il piano annuale Standard o Premium.

Wish su Disney+: di cosa parla il nuovo film d’animazione Disney

Wish ci trasporta in un magico regno chiamato Rosas, dove una brillante idealista di nome Asha esprime un desiderio così potente da essere esaudito da una forza cosmica: una piccola palla di energia infinita, nota come Star.

Asha e Star, collaborando insieme, si trovano ad affrontare un avversario formidabile: Re Magnifico, il sovrano di Rosas. Il tutto si dipana in una commedia musicale divertente e carica di fascino in cui ci viene mostrato come la volontà di un umano coraggioso possa connettersi con la magia delle stelle, portando a meravigliosi eventi e avventure.

Questo divertente film d'animazione, destinato a far sognare bambini, bambine e non solo, è adesso disponibile in catalogo su Disney+.