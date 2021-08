WINDTRE ha deciso di rendere disponibile per altri 10 giorni la sua promozione in edizione limitata per attivare la Super Fibra ad un prezzo scontato.

WINDTRE Super Fibra: PREZZO SHOCK per altri 10 giorni!

La tariffa offre internet illimitato a casa in ADSL, FTTC, FTTC NGA e FTTH al prezzo mensile di soli 24,99 euro. Inoltre, la Limited Edition è disponibile anche per i clienti che risiedono nelle cosiddette Aree Bianche ad un prezzo pari a 27,99 euro ogni mese.

Inoltre, nella spesa mensile è incluso il Modem con Wi-Fi 6 (solo per FTTH) e il servizio kasko dell'apparato. Prosegue insieme a questa iniziativa anche la gratuità del coupon Amazon Prime valido per 1 anno che tra l'altro permette di vedere alcune partite di Champions.

Richiedendo la Super Fibra con questa promozione è possibile avere fino a 3 SIM con una tariffa esclusiva a meno di 10 euro al mese. La Unlimited Special 5G, infatti, offre Giga illimitati anche in 5G, minuti senza limiti verso tutti gli operatori italiani sia fissi che mobili e 200 SMS.

Costi ed altro

Per le tecnologie incluse nel canone a meno di 25 euro mensili non è previsto alcun costo di attivazione, viceversa, per le attivazioni in Aree Bianche viene richiesto un ammontare pari a 99,99€ una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe