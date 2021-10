Windows 11: esce OGGI e c'è una sorpresa per i GAMERS

La funzionalità di sicurezza di Windows 11 potrebbe influire sulle prestazioni dei giochi nei PC da gaming assemblati e non solo. Vediamo come.

Windows 11 potrebbe rendere più prestanti i PC da GAMING?

Mentre l'ultima versione del s.o. di Microsoft è stata pubblicizzata per offrire le migliori prestazioni da gioco rispetto a tutti i suoi predecessori, una delle sue nuove funzionalità di sicurezza potrebbe effettivamente far sì che i laptop e desktop con Windows 11 abbiano un successo nelle prestazioni di gioco.

L'ultima versione del firmware di Redmond mira a concentrare maggiormente l'attenzione sui suoi sistemi di sicurezza. Tuttavia, ciò potrebbe influire sulle prestazioni da gaming dei PC basati su Windows 11. Secondo un rapporto di HotHardware, i sistemi precostruiti che dispongono dell'ultima piattaforma di Microsoft, verranno forniti con Virtualization Based Security (VBS). Sono stati condotti diversi test per vedere gli impatti di questa nuova funzionalità speciale.

I titoli e i benchmark includevano 3DMark Time Spy, Far Cry New Dawn, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider e Horizon: Zero Dawn. Mentre l'impatto in Far Cry era appena percettibile, l'impatto sulle prestazioni era molto più evidente in 3DMark, con un calo delle prestazioni del 10%. Allo stesso modo, Metro Exodus ha visto un impatto del 24% nei giochi, mentre Horizon: Zero Dawn ha visto un successo del 25% e Shadow of the Tomb Raider con un impatto maggiore del 28%.

Al momento, questo è solo un piccolo esempio, ma questi giochi sono titoli di generazione attuale, quindi ci offrono uno sguardo alle possibili implicazioni della nuova tecnologia di sicurezza.

In altre parole, 2 giochi su 3 potrebbero funzionare bene con la nuova funzione dell'azienda. Bisogna ammettere poi che gli utenti potranno disabilitare questa funzione con una modifica al registro del software. Il sistema VBS non viene attivato sui PC che si aggiornano da Windows 10, ma sarà un problema per i sistemi precostruiti e assemblati.