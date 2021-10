Microsoft Office 2021 verrà lanciato con Windows 11: tutte le novità

Microsoft è in fibrillazione per la prossima uscita di Windows 11, in programma per il 5 ottobre. Tramite il suo blog ufficiale la società ha annunciato che, assieme all'attesa nuova versione del sistema operativo, verrà rilasciata anche la suite di Microsoft Office 2021. Questo aggiornamento porterà con sé diverse integrazioni per i software inclusi nel “pacchetto”.

Microsoft Office 2021: cosa cambia?

Word 2021 riceverà la funzionalità di co-autore, grazie alla quale più utenti potranno modificare in contemporanea un documento (possibilità già da tempo disponibile anche in Google Documenti). Word mostrerà notifiche correlate nel momento in cui venissero apportati cambiamenti al file in questione.

Power Point 2021 godrà forse di una delle integrazioni più interessanti, vale a dire quella di registrare le presentazioni. Sebbene si potesse ovviare a tale limite scaricando un qualunque screen recorder, il programma sarà finalmente in grado di effettuare questa operazione in modo nativo. Inoltre, potrà anche essere catturata la narrazione vocale dell'utente. Al termine, com'è ovvio che sia, il tutto potrà essere salvato in formato video.

Outlook 2021 otterrà la funzionalità della traduzione. Le e-mail inviate e ricevute saranno tradotte in 1 delle 70 lingue disponibili. Insieme a ciò, gli utenti saranno in grado di inserire note (tramite digitazione o penna) sulle immagini allegate.

Teams 2021, piattaforma per videoconferenze aziendali, sarà inclusa sia in Microsoft Office 2021 che in Office 365.

Ad oggi, nonostante la concorrenza, Microsoft Office conferma di essere una garanzia soprattutto in ambito business.