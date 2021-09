A distanza di ben 4 anni dal lancio ufficiale, Horizon Zero Dawn continua a far parlare di sé. In attesa del nuovo capitolo Forbidden West, il modder Digital Dreams ha pubblicato un gameplay in 8K con Ray Tracing attivo dell'open world sviluppato da Guerrilla Games.

Il gameplay è stato catturato da PC, sfruttando la potenza di calcolo di una scheda video Nvidia GeForce RTX 3090. Il modder ha impostato il gioco alla massima qualità grafica e ha utilizzato il servizio ReShade per sostituire gli shader e abilitare il Ray Tracing, l'ormai nota tecnologia grafica di Nvidia.

Intanto Horizon Zero Dawn è stato recentemente aggiornato alla versione next-gen per PlayStation 5, che introduce il supporto ai 60fps per sfruttare al massimo la potenza di calcolo della nuova console Sony. L'upgrade è completamente gratuito ed è già disponibile al download per chi possiede una copia – fisica o digitale – del titolo targato Guerrilla Games.

Dopo il recente – ed inaspettato – rinvio di Horizon Forbidden West, il sequel di Zero Dawn è atteso in uscita il prossimo 18 febbraio 2022. Nel frattempo è già possibile preordinarlo sul PlayStation Store al prezzo di listino di 79,99€.

Videogames