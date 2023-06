Wifi Calling: TIM rivoluziona le chiamate grazie al Voice Over Wifi

Il mondo della telefonia sta profondamente cambiando e la nuova funzionalità TIM Voce WiFi è l’incarnazione di questa evoluzione. La novità infatti, sta nel punto di contatto tra due mondi fino ad oggi separati: quello della telefonia mobile da una parte e quello del WiFi dall’altra. TIM ha creato infatti un punto di contatto tra le due realtà, così che i clienti possano utilizzare il proprio cellulare nel migliore dei modi potendo ignorare completamente la tecnologia di rete sulla quale la voce corre.

L’esempio più evidente è quello relativo alle abitazioni nelle quali il segnale mobile potrebbe arrivare in maniera limitata per motivi legati a posizione, ostacoli, infissi o murature che bloccano il segnale. In questi casi la soluzione del “Voice Over WiFi” è perfetta.

TIM Voce WiFi, insomma, è un grande passo avanti che garantisce la migliore delle condizioni per la trasmissione della voce e tutto ciò lo si ottiene utilizzando proprio il segnale WiFi di casa o dell’ufficio.

TIM Voce WiFi

Il funzionamento è estremamente semplice perché il cliente non deve fare nulla: nel momento in cui il proprio smartphone compatibile è collegato ad una rete WiFi di TIM o di qualsiasi altro operatore, automaticamente la voce viene veicolata tramite VoIP e la chiamata può ignorare completamente il fatto che non si stia utilizzando la tradizionale rete mobile. E quanto costa tutto ciò? Nulla. TIM Voce WiFi è un servizio aggiuntivo senza canone di attivazione, attivabile da parte di tutti i clienti mobili di TIM, siano essi clienti privati, business o azienda.

L’utilizzo della rete fissa o mobile è trasparente per il cliente, e il prezzo delle chiamate segue il profilo tariffario dell’offerta attiva sulla linea mobile.

Questa funzionalità gratuita, assieme ad altri servizi TIM quali ad esempio la certificazione del segnale WiFi in tutta casa, garantisce ai clienti TIM che hanno un’offerta integrata fissa e mobile i più alti livelli di qualità e copertura, ad esempio tramite una delle seguenti offerte dedicate:

TIM WiFi Power Smart + Mobile

TIM WiFi + 5G Power

Inoltre, poiché sono anche supportate le connessioni WiFi che utilizzano tecnologia mobile FWA e satellitare, TIM Voce WiFi è la scelta ideale per chi vuole “equipaggiare” la propria casa di vacanza e scordarsi i problemi di raggiungibilità.

Il segreto sta nell’abbinare un’ottima rete mobile con un’ottima rete WiFi (appoggiata ad una connessione in fibra ottica, ADSL o altro): la combinazione porterà il tuo smartphone a poter fruire sempre del miglior segnale possibile, avendo così chiamate costantemente limpide, stabili ed efficienti. Nulla cambia in quanto alle tariffe di chiamata: sia che ci si agganci alla rete mobile, sia che ci si appoggi alla rete WiFi, i costi saranno sempre e comunque quelli relativi al profilo tariffario mobile prescelto.

TIM Voce Wifi, oltre il mobile

Grazie a TIM Voce Wifi, insomma, si possono risolvere molti problemi con una sola, semplice, scelta.

Si immagini ad esempio di avere una linea WiFi TIM in casa e di utilizzare un altro operatore in mobilità: passare ad una offerta mobile di TIM consente di sfruttare TIM Voce WiFi per avere sempre una rete efficiente. Al contrario, si immagini di avere un collegamento mobile con TIM e di non avere ancora una rete casalinga a banda larga: anche in questo caso creare la combinazione porta la rete alla sua efficienza ottimale.

L’abilitazione della nuova funzione sposa le due tecnologie ed arricchisce le proprie chiamate con un potenziale nuovo che dà vita a telefonate da smartphone sempre al top della qualità.

Tutto ha inizio con un SMS: dal momento in cui TIM comunica all’utente di essere abilitato, il WiFi Calling. Laddove il WiFi può offrire performance migliori rispetto alla rete mobile, ecco che la combinazione delle due opzioni diventa la migliore delle soluzioni possibili.

Wifi Calling: dove il 5G potrebbe non arrivare

Se le “tacche” della tua linea mobile sono sempre di meno quando ti trovi tra le mura di casa, sappi che non sei il solo a sperimentare questa difficoltà. I motivi sono molteplici e agiscono tutti nella stessa direzione: strutture architettoniche robuste rendono le abitazioni meno permeabili alle reti mobili. A questo si aggiunga il fatto che l’introduzione del 5G migliorerà fortemente le reti aggiungendo efficienza, banda e velocità, ma che al tempo stesso le frequenze utilizzate potrebbero essere meno performanti all’interno di un edificio.

Il Voice Over WiFi si rivela essere in quest’ottica non soltanto un “plus” interessante da utilizzare, ma un servizio risolutivo in queste situazioni. La realtà è che il futuro sarà costituito da reti mobili sempre più efficienti da abbinarsi a quelle casalinghe in fibra sempre più potenti: grazie al WiFi Calling si realizza una sinergia tra le due realtà finalmente complementari, in grado di arricchirsi l’una con l’altra invece di creare un’improbabile competizione tra soluzioni parziali ed incomplete. Dove non arriva una tecnologia, potrà arrivare l’altra: l’utente nemmeno si accorgerà della rete a cui è temporaneamente agganciato, poiché saprà che starà utilizzando comunque il meglio di ciò che ha a disposizione.

Con quali smartphone

Per poter utilizzare TIM Voce WiFI occorre avere smartphone compatibili con lo standard Voice Over WiFi (VoWiFi). Il numero è ormai crescente e ci si può attendere tale specifica su tutti i nuovi smartphone in uscita, poiché essenziale per poter godere delle migliori chiamate disponibili. La lista degli smartphone compatibili è pertanto in costante aggiornamento: tra gli ultimi arrivati si possono segnalare ad esempio i nuovi Samsung della gamma S22 ed S23, gli Xiaomi della Serie 12 e 13 e i Motorola di ultima generazione.

WiFi Calling con Android

L’attivazione delle chiamate WiFi su smartphone Android avviene in automatico da parte di TIM su tutti gli smartphone abilitati a portafoglio. L’utente può in ogni caso attivare e disattivare in autonomia le chiamate Wifi sul proprio device, per farlo occorre:

Aprire l’app Telefono Toccare i tre puntini che consentono di accedere a “Impostazioni” Scegliere l’opzione “Chiamate” Abilitare “Chiamate Wi-Fi”

“Dopo aver configurato le chiamate Wi-Fi, puoi effettuare una chiamata tramite Wi-Fi come faresti normalmente. Quando è attiva una connessione a Internet, vedrai “Chiamata Internet” o “Chiamate Wi-Fi” nella schermata delle notifiche”.

WiFi Calling con iOS

Le chiamate WiFi da iPhone in Italia invece non sono al momento supportate da Apple.