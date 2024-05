Questo è il momento PERFETTO per comprare un Apple Watch

In queste ore Apple ha distribuito la quarta beta di watchOS 10.5 per gli sviluppatori; il nuovo update serve per scovare le eventuali falle nel sistema operativo e arriva una settimana dopo il rollout della terza beta. Ma cosa cambia? In realtà molto poco, stando a quanto si legge. Le novità sono contenute e di fatto, non introducono nulla di particolarmente rivalente, anche perché watchOS 11 verrà svelato fra poco meno di un mese durante la WWDC di giugno.

Come si installa il nuovo firmware beta di watchOS 10.5?

Semplicissimo: per installare l’aggiornamento di watchOS 10.5 bisogna avere un account registrato come sviluppatore presso il sito ufficiale della compagnia. Bisogna andare su “Aggiornamento software”, pigiare su “Generale” in impostazioni e attivare watchOS 10 Developer Beta. Ovviamente serve un ID Apple collegato ad un profilo associato. Una volta fatto il tutto, si può procedere con il download e quindi con l’installazione. Vi ricordiamo che Apple Watch deve avere una batteria pari al 50% e deve essere posizionato sotto un caricatore attaccato alla corrente.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Apple Watch SE (2023) con cassa da 40 mm color Galassia, cinturino Sport abbinato, costa solo 199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un best buy a questo prezzo quindi non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso.

C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Fra le altre cose, c’è la possibilità di usufruire della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 199,00€ è imperdibile.