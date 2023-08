WhatsApp Web: è ora disponibile il blocco schermo con password

Lo scorso anno pubblicammo un articolo riguardante la futura introduzione del blocco schermo sulla versione beta di WhatsApp Desktop, grazie a cui sarebbe stato possibile salvaguardare l’applicazione da accessi non autorizzati mediante l’utilizzo di una password. Al momento dell’annuncio di tale novità, la funzione era ancora in fase di sviluppo e non ancora pronta per essere utilizzata.

Ora, la società sta procedendo al rilascio di questa opzione per un gruppo selezionato di beta tester che abitualmente fanno uso dell’ultima versione di WhatsApp Web e che fanno parte del circuito beta. Senza dubbio apprezzabile lo sforzo che gli sviluppatori stanno portando avanti con l’obiettivo di rendere ogni versione del servizio ancora più sicura ed affidabile per gli utenti.

Maggiore privacy su WhatsApp Web Beta

Per cominciare, diamo un’occhiata allo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo che, come sempre, ci tiene informati su tutte le novità di prossimo arrivo su WhatsApp, in ogni sua declinazione:

Nell’immagine è evidente come WhatsApp Web presenti adesso un blocco schermo con richiesta di password personale al fine di accedere a tutte le conversazioni private. Per verificare se questa opzione sia già attiva sul tuo account, è sufficiente visualizzare le impostazioni ed entrare nella sezione relativa alla privacy dell’utente, dove sarà disponibile la voce relativa al blocco schermo.

Una volta attivata la suddetta opzione, si richiederà l’inserimento della password ogni qualvolta si tentasse di accedere a WhatsApp Web (ci sarà modo di impostare anche determinate preferenze). Nel caso in cui dimenticassi la password, si renderà necessario disconnetterti da WhatsApp Web e procedere ad un nuovo accesso mediante la classica scansione del codice QR.