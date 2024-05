Apple Music ESAGERATA: oggi 6 mesi GRATIS, scopri se sei tra i prescelti

Apple Music è il servizio di musica streaming senza pubblicità di Casa Cupertino. Il catalogo è davvero pazzesco. Infatti, offre più di 100 milioni di canzoni, sempre aggiornate con gli ultimi arrivi, e oltre 30mila playlist. Un’ottima soluzione per il tuo intrattenimento quando sei in viaggio. Scopri se sei tra i prescelti che possono avere 6 mesi gratis.

Sì, hai capito proprio bene. Questo servizio, per alcuni utenti scelti, offre fino a 6 mesi gratis. Chi può beneficiarne? Si tratta di coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple o Beats tra quelli idonei alla promozione. Perciò, se hai da poco acquistato un nuovo device di questi due brand o sei in procinto di acquistarne uno, sappi che puoi beneficiare di questa incredibile offerta.

Altrimenti Apple Music offre sempre a tutti i nuovi utenti 1 mese di prova gratuito. Comunque una buona iniziativa anche questa che ti permette di provare in prima persona tutti i contenuti offerti da questa piattaforma innovativa e ricca di funzionalità esclusive e uniche.

Apple Music è molto più di semplice streaming

Sono tantissimi gli utenti che una volta provato Apple Music non lo hanno più abbandonato. Scopri se sei tra i prescelti che possono avere 6 mesi gratis. Questo servizio di streaming musicale è molto di più. Partiamo dall’intrattenimento che è davvero completo. Oltre ad avere un catalogo molto vario e vasto offre anche alcune chicche uniche.

Ad esempio, puoi ascoltare i tuoi brani preferiti anche offline scaricandoli sul tuo dispositivo. Questa è una funzionalità molto utile e sfruttata di frequente quando si viaggia all’estero, per non consumare giga, o in aereo, dove manca la connessione dati.

Inoltre, grazie ad Apple Music Sing puoi non solo ascoltare, ma anche seguire il testo in tempo reale cantando. Il divertimento è assicurato e ti permette di immergerti ancora di più nelle tue canzoni preferite. Addirittura, l’Audio Spaziale rende coinvolgente e personalizzato ogni ascolto.