WhatsApp: autenticazione più sicura tramite passkey

Grazie a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.16.15, è emerso come gli sviluppatori stiano lavorando su una nuova funzionalità di sicurezza per proteggere l’account tramite un indirizzo email, verificando ogni accesso in modo più efficace.

Non è tutto: con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, esattamente il 2.23.17.5 disponibile sul Google Play Store, scopriamo interessanti segnali relativi al supporto per una passkey da implementare in una futura versione dell’app.

Come funzionerà passkey su WhatsApp

Lo screenshot condiviso nel recente articolo di WABetaInfo conferma l’ormai prossimo arrivo di questa nuova funzione su WhatsApp Beta e, in seguito, sul client ufficiale:

La schermata mostra chiaramente come la funzione passkey renderà possibile l’accesso in tutta sicurezza agli utenti. La passkey è una breve sequenza di cifre o simboli utilizzata per verificare l’identità dell’utente, un codice che garantisce ai soli dispositivi autorizzati la possibilità di effettuare l’autenticazione. Non sarà necessario memorizzare la passkey, poiché essa verrà conservata in modo protetto direttamente all’interno di Google Password Manager.

L’impiego dell’impronta digitale, del riconoscimento facciale o del blocco dello schermo per la verifica dell’identità tramite passkey costituisce un ulteriore incremento della sicurezza, andando ad aggiungersi alle consuete opzioni fra cui i codici PIN e rendendo ancora più ostici gli accessi non autorizzati. La funzione passkey, come detto, è in fase di sviluppo e sarà quasi certamente disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp.